Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и США ведут переговоры об объемах военной, финансовой и другой поддержки Киева на следующие 10 лет. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Сейчас наши команды — Украины и Соединенных Штатов — работают над двусторонним соглашением о безопасности, уже над конкретным текстом работают. (…) Обсуждаются конкретные основы нашей безопасности, нашего взаимодействия», — заявил украинский лидер.

По его словам, обсуждение касается военной, финансовой и политической поддержки, а также совместного производства оружия. Он отметил, что цель Киева заключается в том, чтобы сделать соглашение с Вашингтоном «наиболее сильным» из всех подобных ему документов, которые Украина уже заключила с другими союзниками.