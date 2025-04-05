У НАТО нет собственных «красных линий» в вопросе прекращения войны в Украине, потому что Альянс не участвует в переговорах о мире. Об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил в интервью изданию NV.

«Мы как НАТО не участвуем в этих переговорах. Их действительно ведут США вместе с Украиной и россиянами. Я рад, что США сдвинули с места этот вопрос, и эти переговоры сейчас продолжаются», — сказал Рютте.

Он подчеркнул, что переговоры идут медленно «не из-за Украины, а из-за россиян», и добавил, что «мяч сейчас явно на российском поле».

В то же время, хотя НАТО и не участвует в переговорах, Рютте заверил, что в Альянсе хотят, «чтобы Украина была гордым суверенным государством, которое движется вперед».

«Это то, чего мы все хотим. Это должен быть справедливый и длительный мир. Путин никогда не должен попытаться сделать это снова», — заявил Рютте. (unian)