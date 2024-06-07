Международная шахматная федерация (FIDE) отстранила от членства Федерацию шахмат России. Об этом заявил президент FIDE Аркадий Дворкович. Такое решение было принято Комиссией по этике после жалобы Украинской шахматной федерации.

Нарушением этики комиссия признала то, что Федерация шахмат России включила в свой состав региональные шахматные клубы украинских регионов, которые находятся под российской оккупацией, – Донецкой и Луганской, а также части Запорожской и Херсонской областей. Российские власти объявили о вхождении этих регионов в состав России, однако их аннексия не признана мировым сообществом.

Россия исключена из FIDE на два года. Президент FIDE Аркадий Дворкович получил выговор из-за своего участия в попечительском совете ФШР. В интервью телеканалу «Матч-ТВ» он уточнил, что решение ещё не вступило в силу и ФШР, скорее всего, будет оспаривать его на генеральной ассамблее FIDE в сентябре.

В марте 2022 года, вскоре после начала войны России в Украине, FIDE отстранила от участия в своих соревнованиях спортсменов из России и Беларуси. В индивидуальных состязаниях российские и белорусские шахматисты могут принимать участие в нейтральном статусе под флагом самой FIDE. (svoboda.org)