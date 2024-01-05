В связи с исполнением Распоряжения Президента Азербайджанской Республики «О призыве с 1 по 30 января 2024 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы», по поручению министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова в видах войск (сил), соединениях, объединениях и отдельных воинских частях Азербайджанской Армии продолжаются мероприятия по увольнению в запас военнослужащих, завершивших срочную действительную военную службу.

Как передает # со ссылкой на Минобороны, на мероприятиях сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя суверенитета, территориальной целостности и свободы наших земель, прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие на мероприятиях поздравили уволенных в запас военнослужащих срочной действительной военной службы с достойным завершением военной службы и пожелали им успехов в дальнейшей деятельности.

В свою очередь, завершившие срок военной службы военнослужащие отметили, что с гордостью несли службу в рядах Азербайджанской Армии. Они выразили уверенность в том, что положительные качества и навыки, приобретенные ими за время службы в Армии, пригодятся им в дальнейшей жизни.

Группе военнослужащих, отличившихся за время службы, были вручены почётные грамоты и другие награды.

Уволенные в запас военнослужащие были отправлены в районы своего проживания.