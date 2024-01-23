Граждане страны возлагают большие надежды на политиков, претендующих на пост главы государства

Кандидаты в президенты в интервью различным СМИ обещали, что этот вопрос обязательно будет поднят в ходе дебатов. Но до сих пор в дебатах по этому вопросу ничего не говорилось.

Мы настоятельно просим кандидатов в президенты, чтобы они, как и обещали, обсудили нарушение государственной политики исторической справедливости, политики экономической и социальной справедливости, юридических обязательств перед народом, а также лишение собственности и равных прав сотен тысяч семей в переходный период к капитализму.

Спросите, пожалуйста, представителя господина президента на дебатах, был ли Ильхам Алиев проинформирован о нарушении прав и государственных обязанностей, данных народу государством и Гейдаром Алиевым на основании законов, действовавших во время предоставления приватизационных чеков?

Чиновники в основном говорят о предпринимателях и бизнесе. Однако они ни разу не упомянули о том, что крупнейшие социальные и экономические реформы в нашей стране связаны с приватизацией.

Уважаемые кандидаты в президенты!

Некоторые чиновники-олигархи препятствуют доведению правдивой информации о государственных приватизационных чеках главе государства. Как известно, несправедливая приватизация, проведенная с нарушением закона и Конституции, продолжает создавать серьезную напряженность между гражданами и чиновниками. Это серьезный удар как по доверию инвесторов к нашей стране, так и по репутации нашей страны как демократического и правового государства в международном мире.

Самое главное, что нарушение исторической и социальной справедливости может создать проблемы для нашей государственности в будущем – стать причиной гражданского противостояния. С учетом серьезности данной проблемы, мы просим проинформировать в прямом эфире представителя господина Ильхама Алиева.

«Государственный приватизационный пай» регулируется Законом Азербайджанской Республики «О приватизации государственного имущества в Азербайджанской Республике», который впервые был принят в 1993 году. Статья 18 этого Закона дает определение «приватизационного пая» и гласит:

Приватизационный пай является долей приватизируемой государственной собственности, безвозмездно передаваемой каждому гражданину Азербайджанской Республики;

Приватизационный пай выдается гражданам республики для создания равных стартовых условий участия в приватизации;

Размер приватизационного пая устанавливается на основе стоимости государственных предприятий и объектов, предусмотренных для приватизации;

Приватизационный пай хранится на специально открытых счетах в соответствующем банке на имя каждого жителя республики;

Приватизационный пай может использовать каждый гражданин республики только для целей приватизационного назначения;

Приватизационный пай, имея целевое назначение, не выдается на руки, не выполняет платежную функцию в сфере обращения, только перечисляется со счета на счет;

При переходе приватизационного пая на основе права наследования, он также используется по целевому назначению;

Порядок выдачи и использования приватизационных паев регулируется Положением, утвержденным Президентом Азербайджанской Республики.

Статья 10 этого Закона гласит, что «размер приватизационного пая, условия его выдачи и правила использования определяются Государственной программой приватизации».

Первая Государственная программа приватизации государственного имущества в республике была принята 29 сентября 1995 года на основе закона. Она является Первой Государственной программой, утвержденной Законом от 29 сентября 1995 года об утверждении «Государственной программы приватизации государственного имущества в Азербайджанской Республике на 1995-1998 годы», подписанной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым.

Третья статья Первой Государственной программы под названием «Государственный приватизационный пай» гласит:

Приватизация с использованием государственного приватизационного пая осуществляется в течение 3 (трех) месяцев после принятия Программы;

Приватизационный пай – безвозмездная доля приватизированного государственного имущества, предоставляемая каждому гражданину Азербайджанской Республики;

Приватизационный пай – предоставляется гражданам республики для покупки акций приватизируемых государственных предприятий и инвестиционных фондов. Акция (чек) может быть продана, передана в залог банкам, завещана и отчуждена в иной форме, предусмотренной действующим законодательством Азербайджанской Республики;

Государственный приватизационный пай – состоит из 4 (четырех) чеков в форме безымянных (на предъявителя) денежных ценных бумаг. Чеки, включенные в приватизационный пай, имеют одинаковую стоимость на момент выпуска;

В обращение выпущены 32 000 000 (тридцать два миллиона) государственных приватизационных чеков со сроком обращения три года;

Номинальная стоимость каждого чека, включенного в приватизационный пай, представляет собой материальный эквивалент, защищенный от воздействия инфляции, и составляет 1/32 000 000 государственного имущества Азербайджанской Республики, подлежащего приватизации;

Каждому гражданину Азербайджанской Республики, зарегистрированному до начала приватизации, предоставляется один государственный приватизационный пай, состоящий из 4 (четырех) чеков. Список граждан, которые получат приватизационный пай, составляется соответствующими местными исполнительными органами совместно с местными подразделениями Государственного комитета по имуществу. Механизм предоставления приватизационных паев (чеков) определяется соответствующим указом Президента Азербайджанской Республики;

С целью адресной материальной помощи: дополнительный пай предоставляется законным наследникам граждан, погибших в борьбе за территориальную целостность, суверенитет и государственную независимость Азербайджанской Республики и шехидов 20 Января; гражданам Азербайджанской Республики, получившим ранения и участвовавшим в военных действиях по освобождению, территориальной целостности и независимости земель Азербайджанской Республики (соответствующие списки предоставляются министерствами обороны, внутренних дел и национальной безопасности); Национальным Героям Азербайджанской Республики, Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда и другим приравненным к ним лицам.

После освобождения оккупированных территорий расположенная там государственная собственность безвозмездно приватизируется среди вынужденных переселенцев после их возвращения на свои земли.

Как известно, срок обращения государственных приватизационных чеков ранее был установлен на 3 года, согласно утвержденной Законом Первой Государственной программой, затем продлен до 1 января 2011 года Второй Государственной программой, утвержденной Указом.

Как видим, в этой ситуации принятый Законом срок обращения был продлен Указом, но Конституционный суд не высказал по этому поводу никакого заключения. В связи с этим возникает ОСНОВНОЙ вопрос: что бы произошло, если бы первоначальный трехлетний срок обращения государственных приватизационных чеков не был продлен Указом?

Предположим, что государственные приватизационные чеки должны были быть выведены из обращения через три года в 1999 году. И здесь возникает вопрос: если бы срок обращения не продлили, то тогда была бы компенсация?

Конечно, согласно этому законодательству, по истечении трехлетнего периода эти приватизационные чеки согласно статье 19 «Закона о приватизации» должны были быть вложены в Государственный инвестиционный фонд, откуда дивиденды должны были предоставить гражданам. Однако, поскольку государство не выполнило свое позитивное обязательство и не создало Инвестиционный фонд (не был даже создан инвестиционный фонд по чекам), права граждан были нарушены.

Обратите внимание: этот момент попытались компенсировать продлением срока обращения приватизационных чеков соответствующим Указом, что, в свою очередь, привело к нынешним нарушениям.

Помимо этого, согласно статье 18.4 Закона Азербайджанской Республики «О приватизации государственного имущества» от 1993 года, «приватизационный пай хранится на специальном счете, открытом на имя каждого гражданина в соответствующем банке».

Предположим, что в тот период (в 1999 году) следуя этой норме, стоимость этих приватизационных паев была рассчитана и размещена в виде денег в банках. Возникает вопрос: если это было бы так, то какова была судьба этих денег?

Если помните, у нашего государства не было по закону обязанности компенсировать деньги, оставшиеся в «сберкассах» после распада СССР. Однако господин Ильхам Алиев проявил благородство и распорядился, чтобы деньги были компенсированы государством.

Как мы знаем, на государственных приватизационных чеках, как и на всех ценных бумагах есть определенные надписи, обладающие силой закона, но ни одно из этих положений не было соблюдено. На приватизационных чеках написано, что он «обеспечен государственной собственностью Азербайджанской Республики».

На обороте приватизационных чеков написано, что «Государственный приватизационный чек – это часть приватизируемого государственного имущества, безвозмездно предоставляемая каждому гражданину Азербайджанской Республики».

Даже процесс приватизации 65% всей средней и крупной государственной собственности, подлежащей приватизации по Закону, должен был осуществляться посредством приватизационных чеков, и согласно Закону инвесторы могли участвовать в приватизации, скупая приватизационные чеки, принадлежащие гражданам. А иностранные инвесторы могли покупать приватизационные чеки только после приобретения опциона.

Всем известно, что согласно Конституции, законам, Гражданскому кодексу и, самое главное, Закону о приватизации, Закону о государственной программе приватизации, Положению о государственных предприятиях, обязательства, взятые на себя ГОСУДАРСТВОМ при выдаче приватизационных чеков, считаются ОСНОВНЫМИ.

Неосведомленным о приватизационном пае следует обратить внимание на выступление общенационального лидера Гейдара Алиева от 7 марта 1995 года.

Заключительная речь – обещание народу Гейдара Алиева:

«…Поэтому я тоже вижу, что разногласия по этому поводу вполне естественные и трудно высказать однозначное мнение. Лично я не хочу это говорить. Однако ясно одно: при приватизации у граждан должен быть свой пай, каждый гражданин должен получить свой пай и использовать его по своему усмотрению. Он либо будет владеть частью приватизированного предприятия, либо отдаст или продаст свой пай кому-то другому. Все это будет в будущих процессах. Но у гражданина должен быть пай. То есть эта приватизация продлится 10 лет, 15 лет, 20 лет. Итак, если мы сегодня верим, что государственная собственность будет приватизирована, и люди получат оттуда свой пай, то когда же они получат этот пай? Получается, что кто-то получит свой пай сегодня, кто-то через год, а кто-то через 15 или 20 лет. Но как это будет определяться?».

Вопрос, который Гейдар Алиев оставил тогда открытым в своем выступлении, был решен в статье 29 Конституции Азербайджанской Республики от 27 ноября 1995 года (т.е. государство может продолжить приватизацию только после изъятия из обращения приватизационных чеков путем их компенсации в эквиваленте стоимости имущественной доли, защищенной от инфляции).

Согласно закону и Конституции, либо приватизационные чеки должны быть возвращены в обращение, либо стоимость защищенного от инфляции эквивалента имущества на каждую приватизационную долю должна быть рассчитана и выплачена соответствующая КОМПЕНСАЦИЯ. На протяжении 13 лет процесс приватизации, проводимый без компенсации, является нарушением всех законодательных актов, имевших силу на момент выдачи приватизационных чеков!

Уважаемые кандидаты в президенты!

19 декабря 2023 года Палата Конституционного Суда (КС) вынесла решение ОТКАЗАТЬ в рассмотрении данного правового вопроса. Из антиконституционной и незаконной трактовки решения Палаты об отказе видно, что обязательства государства, содержащиеся в прежних законах, права собственности и равенства, предоставленные гражданам законом, пунктом 33.1 Закона о приватизации 2000 года, который действует и по сей день (не отменен ни одним законом до настоящего времени, и поэтому не утратил силу), не приняв во внимание некоторые причины и указав, что он полностью отменен статьей 33.2, вопреки Конституции, законам и международному праву. Как известно, сам этот факт противоречит Конституции и законам!

Решение Палаты КС об отказе в рассмотрении жалоб граждан по поводу приватизационных чеков, вынесенное 19 декабря 2023 года, имеет цель показать гражданам страны и международному сообществу, что демократия и правовая государственность, Конституция и законы, права человека были нарушены законодательными актами с мая 2000 года.

Посмотрите нижеприведенное видео:

Получается, что Палата КС своей предвзятой трактовкой пыталась доказать, что обязанности и права государства, данные гражданам законом, нарушаются в противовес Конституции и законам международного права, что в Азербайджане нет государственности и демократии с 16 мая 2000 года. Это доказывает, что юристы нынешнего КС пытаются продемонстрировать международному сообществу, что мы неправовое государство, и запятнать имидж нашего государства и господина президента.

В то же время, из решения КС от 19 декабря 2023 года стало известно, что наряду с нарушением прав владельцев чеков из закона было изъято право на земельные доли, обещанное государством и Гейдаром Алиевым, семьям жителей Карабаха. Чиновники-олигархи вместе с некоторыми юристами предают народ и нашу государственность.

40 000 семей, объединившихся в группу «Özəlləşdirmə çekləri» в соцсети Facebook, требуют восстановления своих прав.

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Уважаемые кандидаты в президенты!

Вы пообещали сотням тысяч семей через средства массовой информации, и мы верим, что вы сдержите это обещание и поднимете этот вопрос на дебатах. Более 1 миллиона граждан, сохранивших приватизационные чеки, ждут, когда этот юридический вопрос будет поднят на дебатах. Граждане полагают, что кандидаты потребуют от правительства как можно скорее решить эту проблему, которая вредит нашему государству и государственности.

Мы верим, что господин президент после фактов, о которых вы расскажете на дебатах, будет обладать информацией о том, что данное решение Палаты КС направлено против государства и народа, и примет срочные меры для решения проблемы.

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