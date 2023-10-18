«Что может быть важнее для рассмотрения Конституционным cудом?! Почему рассмотрение продлевают на протяжении 6 месяцев?!»

Сегодня, 18 октября 2023 года, Мубариз Ёлчиев, представитель группы ветеранов Карабахской войны и труда, обладающий приватизационным чеком, адресовал обращение председателю Конституционного суда Фархаду Адбуллаеву. Текст обращения он также направил в AYNA. В обращении говорится:

«Уважаемый Фархад муаллим!

Поскольку нам не удалось получить письменный ответ на жалобу, направленную Вам 22 мая 2023 года для проверки Конституционным судом некоторых нормативно-правовых актов, которые, по нашему мнению, нарушают конституционные права группы ветеранов Карабахской войны и труда, владеющей приватизационными чеками, как адвокат этих граждан я постарался обосновать важность срочной проверки данной проблемы во втором обращении, направленном Вам 13 июля 2023 года.

13 сентября я довел до сведения ветеранов, права которых уполномочен защищать, информацию, предоставленную мне в устной форме в приемной Конституционного суда, чем они были удовлетворены. В этой информации отмечалось, что дело находится на рассмотрении пяти судей Конституционного суда, и для более глубокого изучения вопроса Конституционный суд обратился в различные государственные учреждения, в том числе в Кабинет министров, Министерство юстиции, Администрацию Президента, Верховный суд и Министерство экономики.

Господин председатель!

Довожу до Вашего сведения, что сами граждане тоже стараются получить информацию в Администрации Президента и приемной Конституционного суда в частном порядке, чем делятся в группе «Özəlləşdirmə Çekləri Qrupu» социальной сети Faсebook, объединяющей 39 тысяч семей.

Уважаемый Фархад муаллим!

Как вы знаете, впервые в истории Конституционного суда Азербайджана, помимо граждан, также согласно предложению премьер-министра обратились многие государственные структуры, в том числе Министерство юстиции, многочисленные депутаты Милли меджлиса (Захид Орудж, Асиф Моллазаде, Рази Нуруллаев и др.). Кроме того, в социальных сетях и на YouTube-каналах были различные обсуждения и обращения на эту тему.

Самое главное, что Конституционный суд 12 сентября зарегистрировал письмо за № 1-1- 23/2-KOL-1362/2-019/2-t/1/2023, направленное по поручению главы государства 11 сентября заведующим отделом приема граждан Администрации Президента Азербайджана Сулейманом Исмаиловым в целях устранения правовых проблем, связанных с приватизационными чеками, и проверки соответствия Конституции некоторых нормативно-правовых актов .

В то же время по поручению руководителя Администрации Президента Азербайджана Самира Нуриева заместителем начальника Управления по работе с правоохранительными органами Гульнар Расуловой в Конституционный суд было направлено письмо за № 2 1-1-10/2-КОЛ-1362/3-019/3/2023 идентичного содержания. Это письмо зарегистрировано в Конституционном суде под номером 1518.

Уважаемый Фархад муаллим!

Довожу до Вашего сведения, что прилагаю копию адресованного гражданами письма господину президенту. Как видно из письма, граждане на 100 процентов уверены, что если обращение с целью рассмотрения данного вопроса поступило в Конституционный суд по поручению господина Президента, то дело должно быть полностью рассмотрено в кратчайшие сроки.

По этой причине они просят меня сообщить им детали дела и предоставить письменную информацию о проделанной Конституционным судом работе. Из СМИ и социальных сетей становится ясным, что причиной задержки рассмотрения этого дела они считают происки сил, которые не любят господина Президента и хотят политизировать этот вопрос.

Представьте, что во время выступлений господина Президента за рубежом какой-то предвзятый журналист задаёт ему такой вопрос: «Господин Президент, вы призываете нас инвестировать в вашу страну, утверждая, что у вас демократия и всё хорошо. Однако указами о приватизационных чеках вы на протяжении 13 лет нарушаете Конституцию и законы, даже международные договоры о правах человека, собственности и равноправии граждан. Как это можно понять?».

Известные представители интеллигенции, правоведы, экономисты и депутаты в год 100-летия общенационального лидера с целью роста доверия сотен тысяч людей к господину президенту и нашей государственности, Конституции и законам посредством обращений в СМИ пытаются добиться от Конституционного суда решения вопроса в соответствии с интересами граждан.

Сегодня в СМИ также задаются вопросом: что может быть важнее для рассмотрения Конституционным судом? Почему рассмотрение дела затягивается как уже в течении 6 месяцев? Почему Конституционный Суд не реагирует на обращения сотен тысяч граждан?

Уважаемый Фархад муаллим!

Принимая во внимание вышеизложенное, просим Вас дать соответствующее распоряжение проинформировать нас в письменном виде о ходе рассмотрения жалобы, направленной группой ветеранов Карабахской войны и труда, владеющей приватизационными чеками (в рассмотрении каких судей находится данный вопрос, от каких госорганов получены заключения и, особенно, на каком этапе находится рассмотрение дела).

ДОПОЛНЕНИЕ

Президенту Азербайджанской Республики господину Ильхаму Алиеву

ЗАЯВЛЕНИЕ/ОБРАЩЕНИЕ

«Многоуважаемый господин Президент! Ваше Превосходительство! Господин Главнокомандующий!

От имени группы ветеранов Карабахской войны и труда, владеющей приватизационными чеками и просящей защитить их конституционные права, просим Вас на основе направленного Вам 23 мая 2023 года заявления для проверки соответствия некоторых нормативно-правовых актов Конституции и законам Азербайджанской Республики дать распоряжение направить запрос в Конституционный суд .

Полагаем, что сотрудники Администрации Президента, не поставив Вас в известность, по неизвестным причинам перенаправили заявление не в Конституционный, а в Верховный суд. В ответе нам Верховного суда отмечено, что подобные вопросы должен рассматривать только Конституционный суд. Мы, пенсионеры, права которых нарушены, очень обеспокоены этим фактом.

Господин Президент!

Мы просим с целью восстановлении прав пожилых людей, которые не продали предоставленные им согласно государственной политике и во имя исторической социальной справедливости Вашим отцом, общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и азербайджанским государством в переходный к капитализму период имущественные доли, защищенные от инфляции, оказать помощь, с учетом того факта, что ежедневно 30 человек из этой социальной группы покидают этот мир, так и не воспользовавшись данными государством им правами.

Мы, поверив нашему государству и обещанию общенационального лидера, не продали свои приватизационные чеки, которые являются государственными ценными бумагами. Отметим, что в преамбуле соответствующих указов нет никакого конституционного обоснования и эти юридические ошибки вызваны халатностью и безответственностью бывшего руководителя Администрации президента Рамиза Мехтиева.

Мы считаем, что данные нарушения закона будут использованы в будущем лицами, враждебно настроенными по отношению к Вам и нашему государству, в качестве фактов организованной коррупции и могут подорвать доверие иностранных инвесторов к нашей стране.

Так, в результате научно-практического исследования, проведенного учеными-юристами, экспертами Конституционного суда, в 2022 году все эти нарушения закона уже были выявлены. После подтверждения юридических фактов согласно мнению более 10 ученых они были опубликованы в журнале «Qanun» Высшей аттестационной комиссии, находящейся под курацией главы государства.

Уважаемый Президент!

Принимая во внимание вышеизложенное, особенно то, что 2023 год является «Годом Гейдара Алиева», и для скорейшего разрешения этой проблемы мы просим Вас помочь нам защитить конституционные права владельцев приватизационных чеков. В обращении от 23 мая 2023 года мы просим Вас дать распоряжение о направлении соответствующего запроса в Конституционный суд Азербайджанской Республики для проверки соответствия нормативно-правовых актов Конституции и законам Азербайджанской Республики. Мы с нетерпением ждем Вашего ответа».

Дополнительное примечание

Каждый должен знать, что право собственности на приватизационную долю наследства, предоставленную общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, и приватизационные чеки, являющиеся государственными ценными бумагами, подтверждающими это право, были выданы на основании закона!

Указ № 450, подписанный Гейдаром Алиевым во исполнение закона о приватизации, был издан в целях реализации распределения и первичного размещения приватизационных чеков среди граждан в качестве государственного обязательства, подтверждающего наследование приватизационной доли, выделяемой каждому гражданину в установленном порядке в соответствии с законом. Согласно пункту 5 Положения о приватизационных чеках, утвержденного этим Указом и действующего до сих пор, категорически запрещается отказываться от приема приватизационного чека в качестве платежного средства в течение всего периода приватизации.

Указ не дает права и не может отнять права, данного законом! Приватизация, осуществляемая путем изъятия из обращения приватизационных чеков на основании Указа без выплаты компенсаций, является несправедливостью по отношению к народу и диверсией против государства!

По результатам научно-практического исследования, проведенного учеными-юристами -экспертами Конституционного суда в 2022-2023 годах, после подтверждения юридических фактов в 4 статьях, опубликованных на основе мнения более 10 ученых в журнале «Qanun» Высшей аттестационной комиссии, находящейся под курацией главы государства, представители интеллигенция и правоведы уже подтвердили в своих выступлениях в прессе, что приватизация, которая проводится без приватизационных чеков на протяжении 13 лет, является преступлением против народа и провокацией против государства. Это, в свою очередь, порождает большие надежды на восстановление исторической справедливости.

По исследованиям учёных ясно, что стоимость доли собственности на одну приватизационную долю, защищенную законом от инфляции, сегодня стоит не менее 20 000 долларов США, а согласно обещанию общенационального лидера народу, во имя исторической справедливости, 65 процентов имущественной стоимости всех предприятий Азербайджанского инвестиционного холдинга, а также средних и крупных предприятий, которые будут приватизированы в будущем, должна быть заменена приватизационными чеками.

По закону все инвесторы должны оплатить 15% акций, принадлежащих трудовым коллективам, а свыше 50% — только приватизационными чеками. По закону государство может продать за деньги только 35% от стоимости государственного имущества.

Подписанные общенациональным лидером законы и Конституция были приняты в качестве основы экономической и социальной политики государства в самое бедное время страны во имя социальной исторической справедливости для перехода к новому общественному строю.

Общенациональный лидер объявил миру, что 50+15% всех средних и крупных предприятий, подлежащих приватизации, будут приватизированы с использованием приватизационных чеков. Даже приватизация арендованных предприятий в дальнейшем и приватизация инвестиционных конкурсов должны были проводиться только по этому установленному законом правилу. Никакой указ или даже какой-либо закон, который будет принят позже вопреки Конституции, не сможет изменить эти правила, которые установлены законом как обязательство государства!

Для получения дополнительной информации по этой теме перейдите по этой ССЫЛКЕ (https://www.facebook.com/groups/668471343515846/posts/1577668382596133/).