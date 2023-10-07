Депутат: «Наши ожидания высоки и мы верим, что Конституционный суд примет справедливое решение»

Эксперт: «Конституционный суд должен восстановить историческую справедливость и вынести решение в пользу граждан»

Как уже сообщалось, от имени ветеранов Карабахской войны и труда, а также пенсионеров были обращения в Администрацию президента, Кабинет министров, Милли меджлис и Конституционный суд. Авторы обращения попросили внести ясность по поводу судьбы приватизационных чеков, оставшихся на руках около миллиона граждан страны.

12.09.2023 года президент Ильхам Алиев направил письмо с регистрационным номером 1483 в Конституционный суд для устранения правовых проблем, связанных с приватизационными чеками. 18.09.2023 года в Конституционный суд поступило письмо с регистрационным № 1518 и аналогичного содержания от имени руководителя Администрации президента Азербайджана Самира Нуриева.

Следует отметить, что это первый случай в истории Конституционного суда и независимого Азербайджана в целом, когда по поручению главы государства, граждан, депутатов и премьер-министра Министерство юстиции обратилось в Конституционный суд по поводу приватизационных чеков и возникшей из-за этого массовой юридической проблемы. В обращении, адресованном председателю Конституционного суда Фархаду Абдуллаеву и судьям Конституционного суда от имени граждан — владельцев приватизационных чеков, последние требуют восстановления своих конституционных прав.

По результатам научно-практического исследования, проведенного учеными-юристами, являющимися экспертами Конституционного Суда в 2022-2023 годах, после подтверждения юридических фактов в 4 статьях, написанных на основе мнения более 10 ученых и опубликованных в журнале «Qanun» Высшей аттестационной комиссии под кураторством президента, юристы и представители интеллигенции в своих выступлениях в прессе открыто озвучивают, что приватизация, которая проводится без участия приватизационных чеков уже 13 лет, является преступлением против народа и диверсией против государства. Это, в свою очередь, порождает большие надежды на восстановление исторической справедливости.

Наряду с этим, до сих пор не рассматривается обращение в Конституционный суд от имени граждан – владельцев приватизационных чеков, что вызывает массовое недовольство. Авторы обращения просят у председателя Конституционного суда Фархада Абдуллаева логического объяснения этому факту: «Уважаемый Фархад муаллим! Как вы думаете, с какой целью судьи Конституционного суда затягивают рассмотрение этого вопрос на 4 месяца?

Ждете момента, когда господин президент во время своих выступлений за рубежом будет говорить об инвестициях и правах человека, кто-то задаст ему политизированный вопрос? К примеру, такой: «Господин президент, по какой причине вы нарушаете конституционные права ваших граждан, связанные с собственностью, и предлагаете нам инвестировать в вашу страну, говоря, что у вас все хорошо?».

«Разве вашим судьям неизвестны научно-практические исследования многочисленных правоведов, даже юристов и экономистов ПЕА, о том, что стоимость каждой приватизационной доли, взятой в качестве государственного обязательства, согласно закону, подписанному общенациональным лидером и защищенного законом от инфляции, эквивалентна 20 000 долларов США, и эти факты освещаются в прессе и на YouTube-каналах уже как год? А как насчет вас лично, господин председатель?»…

Из 1 миллиона граждан, не продавших свои государственные приватизационные чеки в течение 25 лет, каждый день 30 человек покидают мир, так и не дождавшись восстановления своих прав. Скажите, что может быть сегодня важнее, чем рассмотрение в Конституционном суде этого вопроса?!».

В беседе с изданием AYNA депутат Милли Меджлиса Азербайджана, профессор Камила Алиева выразила надежду, что правовая проблема, связанная с приватизационными чеками, будет решена в ближайшее время: «Это логичный результат успешных реформ, проводимых в Азербайджане. Наши земли, находившиеся 30 лет под оккупацией, освобождены. В те времена, когда Армения кормила своих граждан ложными мечтами, наша страна увеличила свою военную и экономическую мощь и тем самым заложила основу для будущей исторической победы.

В результате прагматичных, рациональных решений и шагов господина президента Ильхама Алиева наша страна стала лидером региона и одной из важных стран мира. Реформы, проводимые в стране, предполагают дальнейшее укрепление и развитие нашего государства».

Депутат возлагает большие надежды на то, что Конституционный суд примет правильное решение относительно приватизационных чеков: «Безвозмездное предоставление гражданам приватизационных чеков по решению общенационального лидера Гейдара Алиева было историческим шагом. Не следует забывать, что в то время мы только восстановили свою независимость и среди граждан не было соответствующего опыта на высоком уровне. Оставив прошлое в стороне, устремив взгляд в будущее и прояснив судьбу граждан, оставшихся с приватизационными чеками на руках, мы порадуем наших соотечественников».

«Мы надеемся, что Конституционный суд положительно отреагирует на многочисленные обращения. На призыв руководства страны, депутатов парламента, интеллигенции страны будет дан положительный ответ. Важно принять решение в пользу наших граждан, которые верят в обеспечение исторической справедливости. Уверена, что так и будет», — подчеркнула Алиева.

Эксперт по недвижимости Фарид Рустамов в своем комментарии для AYNA отметил, что есть множество граждан, имеющих на руках приватизационные чеки: «По этой причине им сложно требовать свои права в индивидуальном порядке. Я бы даже сказал, что это невозможно. Учитывая, что важные моменты, предусмотренные в указе общенационального лидера Гейдара Алиева и законодательстве, не были реализованы, и в целом процесс приватизации осуществлялся в соответствии с интересами чиновников- олигархов, необходимо подвести логическое завершение этого вопроса на уровне Конституционного суда».

«В такой форме этот процесс не может продолжаться долго. Потому что нарушены конституционные права сотен тысяч граждан. Ценные бумаги, выпущенные правительством, превратились в бесполезные бумажки. С другой стороны, многочисленные обращения, поданные до сих пор, не получили положительного ответа. В результате многовекторных реформ, осуществленных под руководством господина президента Ильхама Алиева, наша страна вступила в качественно новый этап. Наконец, настал исторический момент завершить вопрос с приватизационными чеками», — сказал наш собеседник.

Эксперт считает, что либо срок обращения приватизационных чеков должен быть продлен, либо должен быть возмещен ущерб их владельцам: «Государственные программы приватизации будут реализованы и в дальнейшем. По каждой приватизационной доле определена определенная сумма с учетом защиты от инфляции. С другой стороны, 65 процентов приватизируемого государственного имущества планируется распределить между гражданами-владельцами приватизационных чеков. Иными словами, есть много оснований, чтобы, опираясь на них, можно было завершить процесс».

«Общее мнение таково, что прекращение с 2011 года обращения приватизационных чеков противоречит Конституции и законам, а также является нарушением социальной справедливости. В этом смысле я считаю, что главной задачей Конституционного суда в нынешних условиях должно стать вынесение решения в пользу граждан относительно дальнейшей судьбы приватизационных чеков», — заключил Рустамов.

Примечание

Напомним, что приватизационные чеки были переданы всем гражданам страны, состоявшим на государственном учете в 1997 году. Эти чеки не только являются государственными ценными бумагами, но и имеют право собственности. Каждый чек имеет одинаковую стоимость. Согласно закону, не менее 65 процентов всего крупного и среднего государственного имущества, подлежащего приватизации, должны быть заменены приватизационными чеками, и процесс приватизации должен осуществляться таким образом. Стоимость каждого чека составляет 1/32 миллионной. Доля имущественного эквивалента определяется в законе как защищенная от инфляции доля имущественного эквивалента. При этом право залога этих приватизационных чеков в банках гарантируется законом. Это означает, что стоимость долей государственной собственности должна быть одинаковой для каждого из приватизационных чеков.

В ходе эмиссии приватизационных чеков правительство выделяет на это большую сумму средств, и в качестве ценных бумаг эти чеки оцениваются по отношению к долларам и другим валютам.

Предполагалось, что стоимость приватизационного чека на одного акционера будет эквивалентна не менее 2000 долларов США с защитой от инфляции. Хотя в законе не указан срок действия приватизационных чеков, приостановка их срока обращения расценивается как попытка некоторых чиновников закрыть данный вопрос.

Неосведомленность населения, а также то, что на передний план процесса выдвинулась часть бизнесменов и чиновников-олигархов, определили эту ситуацию. Хотя некоторые из граждан продали свои приватизационные чеки на «черном рынке», есть и те, кто сохранил их, ожидая дня, когда справедливость восторжествует.

Дополнительное примечание

Всем следует знать, что Приватизационные Чеки, являющиеся Государственными Ценными Бумагами, подтверждающие право собственности на Приватизационную Долю Имущества, данную общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, были выданы ПО ЗАКОНУ!

Указ № 450, подписанный Гейдаром Алиевым для реализации ЗАКОНА О ПРИВАТИЗАЦИИ, был издан для осуществления выдачи и первичного размещения приватизационных чеков гражданам в качестве государственного обязательства, подтверждающего наследственные приватизационные доли каждого гражданина в соответствии с законом. Согласно пункту 5 Положения о приватизационных чеках, утвержденного этим Указом, который действует и по сей день, категорически запрещается отказываться от принятия приватизационных чеков в качестве платежного средства в течение всего периода приватизации. Указ не дает права, но и не может отнять права, данного законом!

Приватизация, проведенная без выплаты компенсаций, обманным путем со стороны чиновников, путем изъятия из обращения приватизационных чеков на основании Указа, есть беззаконие, несправедливость по отношению к народу и саботаж против государства!

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