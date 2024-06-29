Необходимо решить проблему около миллиона человек – Требование закона

Сотни тысяч граждан, имеющих на руках приватизационные чеки, уже долгое времени требуют восстановления своих нарушенных прав. Не осталось ни одного государственного органа, в который бы не обратились граждане, не согласные с тем, что предоставленные им государством ценные бумаги превратились в бесполезную бумажку.

Недовольные незаконным прекращением срока обращения государственных ценных бумаг в 2011 году, граждане требуют восстановления своих нарушенных прав. В их обращении отмечается, что проблеме с нарушением прав сотен тысяч граждан необходимо оказать неотложное внимание и помощь. Граждане, права которых нарушены, в тексте своих обращений объясняют в соответствии с законом, почему приостановление срока обращения приватизационных чеков является незаконным.

Следует отметить, что в прошлом году от имени президента Ильхама Алиева в Конституционный суд было направлено письмо на основании просьб владельцев приватизационных чеков об устранении проблемы и восстановлении исторической справедливости. Но Конституционный Суд не принял решения по проблеме сотен тысяч граждан, права которых нарушены.

По поводу данной проблемы в соответствующие структуры обратились общественно-политические деятели страны, депутаты, правозащитники, интеллигенция. К этим призывам присоединились и руководители действующих в стране информационных сайтов.

Издание AYNA представляет мнения руководителей СМИ по данному вопросу.

Руководитель сайта Modern.az Эльшад Эйвазлы:

«Чек, который принадлежит мне, я храню по сей день. Время от времени поступают запросы от группы граждан, которые не смогли воспользоваться чеками. Считаю, что государственные учреждения должны обратить внимание на проблему, если претензии обоснованы, если эти люди действительно правы с юридической точки зрения, то их права должны быть восстановлены. Иными словами, с этой проблемой следует покончить раз и навсегда.

Насколько я знаю, сроки обращения чеков продлевались несколько раз. В то время кто-то этим пользовался, а кто-то нет. В любом случае, если есть недовольство, то правительство может вернуться к этому вопросу».

Руководитель газеты Türküstan и сайта Turkustan.info Агиль Джамал:

«Дата окончания срока обращения приватизационных чеков не указана. В любом случае, если бы тогда было официально объявлено об истечении срока их обращения, держатели чеков могли бы этим воспользоваться. Возможно, эти граждане не знали о прекращении срока обращения чеков в 2011 году или держали их в надежде, что срок будет продлен еще раз.

Полагаю, что необходимо определить количество граждан, имеющих на руках ценные бумаги и не воспользовавшихся ими. Соответствующие государственные учреждения должны прислушаться к этому обращению граждан и принять меры по восстановлению их прав.

Решить вопрос можно путем внесения изменений в законодательство или решением высшего органа исполнительной власти. Если гражданин утверждает, что его право нарушено, важным фактором является восстановление справедливости, если закон был нарушен. Возможно создание условий для использования гражданами приватизационных чеков в той или иной форме. В любом случае, этот вопрос должен быть решен».

Руководитель сайта Avtosfer.az Эльмаддин Мурадлы:

«Гражданам, у которых на руках остались чеки, должна быть предоставлена ​​возможность ими воспользоваться. Права тех, кто не смог воспользоваться своими ценными бумагами, выпущенными государством, не должны нарушаться.

Не могу сказать, в какой форме государство должно решить эту проблему. Но было бы хорошо найти какой-нибудь способ, и если право гражданина было нарушено, восстановить его, принять справедливое решение. Хорошо бы правительству вернуться к этому вопросу, создать условия для участия чеков в приватизации или решить вопрос через выплату компенсации.

Похоже, что в то время не было знаний о том, в какой форме должны использоваться приватизационные чеки. При раздаче приватизационных чеков гражданам должна быть предоставлена ​​полная информация об их важности, и о том, как люди должны их использовать. Поскольку этого не было, граждане не знали, как правильно ими пользоваться. Если граждане, которые не продают свои чеки, а хранят их, не могут ими воспользоваться, поскольку они изъяты из обращения, для этого следует что-то предпринять».

Руководитель и главный редактор информационного портала Etikxəbər.az Камиль Гамзаоглу:

«На самом деле этот вопрос волнует не только граждан, у которых на руках остались чеки, но и всех в целом. В начале 1990-х годов было принято решение предоставить приватизационные чеки. В тот период эти чеки дали надежду людям, испытывающим большие экономические и финансовые трудности. Многие думали, что благодаря приватизационным чекам их жизнь изменится к лучшему. Потому что целью государства было создать условия для того, чтобы граждане могли участвовать в приватизации через ценные бумаги, быть совладельцами каких-то предприятий.

К сожалению, ожидания в этом вопросе не оправдались. Наши граждане не смогли участвовать в приватизации по незнанию или по другим причинам. В конце концов чеки превратились в бессмысленную бумажку.

В свое время граждане продавали свои чеки почти за бесценок. Но остались и те, кто хранит эти ценные бумаги, предоставленные им государством. В 2011 году было объявлено об окончании срока обращения чеков. Это означает нарушение прав наших граждан, которые по каким-то причинам не смогли эффективно использовать свои чеки. Теперь они превратились в бесполезную бумагу. Эти чеки не должны быть бесценными.

На уровне руководства государства необходимо увеличить срок обращения чеков или создать в какой-либо форме возможность для граждан, у которых на руках остались чеки, ими воспользоваться. Также возможно внести некоторые изменения в законодательство. Ошибки, допущенные при предоставлении чеков, должны быть исправлены хотя бы сейчас.

Полагаю, что этот вопрос должен найти свое правовое решение. Существует необходимость в восстановлении права граждан, у которых на руках остались чеки. Я считаю, что у руководства страны есть воля и сила, чтобы решить этот вопрос раз и навсегда».

Руководитель «Информационного агентства Dünya»» (DİA) Мухаммед Эрсой:

«Если право гражданина нарушено, то оно должно быть восстановлено. Я мало что знаю о проблеме приватизационных чеков. Я вижу обращения граждан, которые не могут воспользоваться своими чеками, они утверждают, что их права нарушены. Юристы и экономисты могут лучше объяснить, в чем заключается эта проблема и каково ее решение.

Но на обращения гражданин должны отреагировать соответствующие государственные органы. Вопрос должен найти положительное решение в направлении защиты прав гражданина. Будем надеяться, что высшее руководство признает права этих людей и устранит проблему».

Примечание

Предоставленные гражданам ценные бумаги в 1996 году по указу общенационального лидера Гейдара Алиева с 2011 года уже не находятся в обращении. Сотни тысяч граждан, у которых на руках остались ценные бумаги, хотят, чтобы решение об истечение срока их обращения было признано незаконным и тем самым восстановили их права.

Время от времени эксперты в различных областях, юристы, депутаты и представители интеллигенции обращаются к правительству с обращениями о восстановлении нарушенных прав. Они приводят конкретные аргументы в пользу того, что 65 процентов богатства, созданного в стране в период существования СССР или ранее, было осуществлено посредством приватизационных чеков, что прямо пропорционально надписи на этих бумагах: «Эти приватизационные чеки обеспечены государственной собственностью Азербайджанской Республики».

Каждый чек имеет одинаковую стоимость, а 1 пай состоит из 4 чеков. При этом доля этого имущественного эквивалента определяется в законе как защищенная от инфляции. При этом отсутствует указание о таком понятии как срок обращения чеков. Граждане, у которых на руках остались чеки, до сих пор хранят их, поскольку не смогли участвовать в процессе приватизации.

Подчеркивается, что хотя выведенные из обращения приватизационные чеки и считаются ценными бумагами, решения, принятые по этим чекам, не были приняты законодательством в правильной форме. В таком случае необходимо предпринять конкретные шаги в отношении лиц, обладающих приватизационными чеками.

Необходим отметить, что по распоряжению президента Ильхама Алиева с целью устранения правовых проблем, связанных с приватизационными чеками, и проверки соответствия некоторых нормативно-правовых актов Конституции со стороны Администрации президента в Конституционный суд было отправлено письмо. Конституционный суд зарегистрировал это письмо для рассмотрения. Впервые в истории независимого Азербайджана граждане, депутаты, Минюст по поручению премьер-министра, Администрация президента, а также лично глава государства обратились в Конституционный суд по поводу приватизационных чеков и возникшей в результате массовой правовой проблемы. Но вот уже 11 месяцев как нет никакого результата по итогам разбирательства, проведенного Конституционным судом.

Дополнительное примечание

Каждый должен знать, что право собственности на приватизационную долю наследства, предоставленную общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, и приватизационные чеки, являющиеся государственными ценными бумагами, подтверждающими это право, были выданы на основании закона!

Указ № 450, подписанный Гейдаром Алиевым во исполнение закона о приватизации, был издан в целях реализации распределения и первичного размещения приватизационных чеков среди граждан в качестве государственного обязательства, подтверждающего наследование приватизационной доли, выделяемой каждому гражданину в установленном порядке в соответствии с законом.

Согласно пункту 5 Положения о приватизационных чеках, утвержденного этим Указом и действующего до сих пор, категорически запрещается отказываться от приема приватизационного чека в качестве платежного средства в течение всего периода приватизации. Указ не дает права и не может отнять права, данного законом!

Приватизация, осуществляемая путем изъятия из обращения приватизационных чеков на основании Указа без выплаты компенсаций, является несправедливостью по отношению к народу и диверсией против государства!

По результатам научно-практического исследования, проведенного учеными-юристами-экспертами Конституционного суда в 2022- 2023 годах, после подтверждения юридических фактов в 4 статьях, опубликованных на основе мнения более 10 ученых в журнале «Qanun» Высшей аттестационной комиссии, находящейся под курацией главы государства, представители интеллигенция и правоведы уже подтвердили в своих выступлениях в прессе, что приватизация, которая проводится без приватизационных чеков на протяжении 13 лет, является преступлением против народа и провокацией против государства. Это, в свою очередь, порождает большие надежды на восстановление исторической справедливости.

По исследованиям учёных ясно, что стоимость доли собственности на один приватизационную долю, защищенную законом от инфляции, сегодня стоит не менее 20 000 долларов США, а согласно обещанию общенационального лидера народу, во имя исторической справедливости, 65 процентов имущественной стоимости всех предприятий Азербайджанского инвестиционного холдинга, а также средних и крупных предприятий, которые будут приватизированы в будущем, должна быть заменена приватизационными чеками.

По закону все инвесторы должны оплатить 15% акций, принадлежащих трудовым коллективам, а свыше 50% — только приватизационными чеками. По закону государство может продать за деньги только 35% от стоимости государственного имущества.

Подписанные общенациональным лидером законы и Конституция были приняты в качестве основы экономической и социальной политики государства в самое бедное время страны во имя социальной исторической справедливости для перехода к новому общественному строю.

Общенациональный лидер объявил миру, что 50+15% всех средних и крупных предприятий, подлежащих приватизации, будут приватизированы с использованием приватизационных чеков. Даже приватизация арендованных предприятий в дальнейшем и приватизация инвестиционных конкурсов должны были проводиться только по этому установленному законом правилу.

Никакой указ или даже какой-либо закон, который будет принят позже, не сможет изменить эти правила, которые установлены законом как обязанность государства, вопреки Конституции!

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