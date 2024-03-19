Во вторник, 19 марта, Палата представителей Конгресса США возвращается в Вашингтон с насущным вопросом предоставления военной помощи Украине, но без формального дедлайна и без четкой стратегии, пишет The Hill.

Отмечается, что нижняя палата будет работать только четыре дня перед двухнедельными праздничными каникулами, и сторонники Киева, включая ведущих демократов в обеих палатах, призывают спикера Палаты представителей Майка Джонсона утвердить дополнительную помощь до конца недели.

«Мы не можем разъехаться по домам на Песах и Пасху, мы должны утвердить эту помощь Украине», – заявила бывший спикер Нэнси Пелоси.

Однако до пятницы, 22 марта, у Конгресса истекает срок финансирования правительства, и Джонсон не дал никаких признаков того, что он готов быстро продвигаться по пакету внешней помощи, а также не раскрыл деталей такого законодательства. Более того, спикер заявил, что хочет сначала сосредоточиться на финансировании правительства и только потом перейти к другим вопросам.

По словам журналистов, такой график отсрочит первые возможные действия в отношении Украины до 9 апреля – через три недели, когда Палата представителей вернется в Капитолий после длительных праздничных каникул.

Указано, что ультиматумы демократов призваны оказать политическое давление на лидеров Республиканской партии в Палате представителей, чтобы они рассмотрели сенатский пакет внешней помощи, несмотря на то, что Джонсон обещал прислать новый документ. Этот вопрос стал огромным вызовом для Джонсона, который пытается предоставить больше военной помощи Украине, не вызывая бунта среди республиканцев.

Тайна того, как Джонсон планирует оказывать помощь Украине, углубляется с каждым днем, когда приближается момент для принятия решения. На прошлой неделе он заявил, что любое законодательство, скорее всего, будет «отдельным» законопроектом и будет рассматриваться по ускоренной процедуре, известной как «приостановление действия правил», говорится в статье.

Авторы объясняют: Джонсон имел в виду, что помощь Украине не будет зависеть от обязательного принятия законов, таких как государственное финансирование. Но это не обязательно означает, что она будет свободной от положений о границе.

Помощник Джонсона также сказал, что компоненты законопроекта или серии законопроектов все еще прорабатываются с депутатами, и руководство не предоставило никаких гарантий того, что они смогут что-то продвинуть.

Во время разговора с республиканцами на выездном заседании Джонсон предложил внести изменения в законопроект о внешней помощи, чтобы сделать ее не грантом, а программой займа или лизинга. Он также добавил, что безопасность границ все еще является частью разговора, но остается непонятным, как это привлечет поддержку демократов.