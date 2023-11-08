Двадцать лет назад и в преддверии выборов, и на церемонии инаугурации я обещал родному народу, что настанет день, когда мы поднимем Государственный флаг Азербайджана в каждом уголке земель, которые находились под оккупацией.

Как сообщает #, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на военном параде по случаю 8 Ноября — Дня Победы в городе Ханкенди.