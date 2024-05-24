Сегодня в четырех освобожденных от оккупации селах Газаха был поднят государственный флаг Азербайджана.

Начальник главного управления пограничной охраны Генерального штаба Государственной пограничной службы генерал-майор Вусал Султанов доложил об этом президенту, Верховному главнокомандующему ВС Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Отметим, что в результате работ по делимитации была определена линия границы длиной 12,7 км, таким образом обеспечено возвращение Азербайджану территории четырех сел Газахского района: Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримли и Гызыл Гаджилы (6,5 км2). 24 мая территории этих сел были взяты под контроль Государственной пограничной службы.