Украинские пограничники подняли украинский флаг в пункте пропуска «Бударки» на границе с Российской Федерацией. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

«Пограничники бригады Гвардии наступления «Стальная граница», несмотря на постоянные обстрелы, зашли на территорию автомобильного пункта пропуска «Бударки», что на Харьковщине, и подняли сине-желтый флаг на самую высокую в окрестности башню», — сказано в сообщении.

В ГПСУ отмечают, что данный пункт пропуска расположен непосредственно на государственной границе и не работает с момента полномасштабного вторжения РФ.