Китайские ученые из Юго-восточного университета в Нанкине установили, что меламиновые губки — популярное и недорогое чистящее средство — выделяют массу частиц микропластика при использовании. Исследование опубликовано в научном журнале Environmental Science & Technology (EST).

Меламиновые губки изготовлены из полимеламин-формальдегидного полимера — сети твердых пластиковых ниток, собранных в мягкую и легкую пену. За счет своих механических свойств эти губки отличаются высокими абразивными свойствами, что позволяет с их помощью удалять загрязнения с различных поверхностей без химических составов.

По мере износа губок от использования, пена распадается на более мелкие кусочки, которые могут выделять волокна микропластика. Эти частицы смываются в канализацию и попадают в окружающую среду.

Команда приобрела несколько меламиновых губок разных брендов и провела тесты на устойчивость к истиранию.

Исследователи определили, что одна губка выделяет около 6,5 млн волокон на грамм изношенной поверхности. Как показали расчеты, каждый месяц находящиеся в употреблении меламиновые изделия выделяют в среду 1,5 трлн микропластиковых частиц. В действительности показатель может быть еще выше.

Ученые рекомендуют производителям создавать более плотные и прочные губки, которые лучше сопротивляются износу. Потребители могут снизить загрязнение микропластиком, установив системы фильтрации полимерных волокон на стоках у себя дома.