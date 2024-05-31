Противники закона об иноагентах проведут акцию-концерт на площади Республики в Тбилиси 2 июня.

На митинге «Музыканты за европейское будущее» будут собирать деньги на выплату штрафов задержанным демонстрантам.

«Давайте отпразднуем наше единство, поможем нашим единомышленникам и вместе соберем суммы штрафов», — говорится в сообщении организаторов.

За полтора месяца протестов против закона об иногагентах более двухсот человек были задержаны в Тбилиси в административном порядке за неподчинение полиции и мелкое хулиганство. За эти правонарушения предусмотрен штраф в размере от 1 500 до 2 000 лари. В случае повторного нарушения – от 3 500 до 4 500 лари.

В течение последних дней десяткам демонстрантов, которые никогда не задерживались, позвонили из следственных органов. Их вызывают в суд из-за «блокирования дорог». Среди них немало учащихся школ и студентов. Бесплатную юридическую помощь демонстрантам предлагают неправительственные организации.

В суде обвиняемым в перекрытии дорог, как правило, назначают штрафы в 500 лари. (newsgeorgia.ge)