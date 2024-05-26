В Тбилиси проходит марш под лозунгом «Всегда и везде, Грузия я с тобой». Участники акции, собравшиеся возле филармонии в Тбилиси, идут маршем через проспект Чавчавадзе к парку Ваке.

Участники шествия протестуют против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».

Они считают, что принятие этого законопроекта отдалит Грузию от Европы.

Участники акции символически раздвинули флаги Грузии и Евросоюза.

Лозунг сегодняшней акции – «Всегда и везде, Грузия я с тобой». В акции принимают участие студенты, преподаватели, политики, представители неправительственных организаций, а также представители культуры и различных сфер.

Из-за протеста и марша автодвижение движение перекрыто. (Грузия Онлайн)