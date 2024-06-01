Судебный вердикт против бывшего президента США Дональда Трампа является политически мотивированным, нынешняя администрация президента Джо Байдена пойдет на все для того, чтобы остановить Трампа. Об этом в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном заявил сын экс-президента Соединенных Штатов Дональд Трамп-младший.

«Это чистое и простое политическое преследование. Они пойдут на все, чтобы остановить Трампа», — подчеркнул он.

Сын бывшего президента назвал решение своего отца вновь баллотироваться на пост президента США отличной идеей. Демократы опасаются возвращения Трампа в Белый дом, добавил он.