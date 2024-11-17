Риск нового покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо существует. Об этом заявил в беседе с ТАСС депутат парламента Словакии, советник премьер-министра Ян Мажгут.

«Не только политическая, но и социальная ситуация в Словакии очень напряженная, потому что есть две группы избирателей, и некоторые из них весьма радикальны. Я не хочу об этом говорить прямо, но определенная угроза [покушения на Фицо] и, можно сказать, опасность все же остаются», — сказал парламентарий, отвечая на соответствующий вопрос на полях международной конференции о перспективах сотрудничества БРИКС и стран Европы, которая проходит в Сочи.

По его мнению, в стране существуют группы избирателей, которые активно продвигают свои радикальные взгляды в политике, что привело к попытке покушения на премьер-министра.