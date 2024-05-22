Бывшему премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому (2017-2023 годы) может быть выделена охрана, в настоящее время этот вопрос обсуждается в МВД.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью газете Super Express сообщил замминистра внутренних дел Польши Чеслав Мрочек.

«Службы в настоящее время анализируют уровень угроз [Моравецкому], — сказал он. — Если будут причины, есть возможность выделения охраны».

Замглавы МВД признал, что вопрос об охране для Моравецкого стал «актуальным после покушения на [премьер-министра Словакии] Роберта Фицо».

Моравецкий перестал исполнять функции главы правительства 13 декабря, после чего его в течение еще трех месяцев охраняли сотрудники спецслужбы Бюро охраны правительства. Когда охрана была снята, Моравецкий попросил продлить ее в связи с поступающими угрозами.