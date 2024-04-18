США выделили Азербайджану около 38 миллионов долларов на операции по разминированию.

Как сообщает # со ссылкой на посольство, об этом сказал посол США Марк Либби во время выступления в Агдаме на церемонии, посвященной началу деятельности саперов.

«Сегодня я выражаю свое восхищение и уважение этим отважным азербайджанским специалистам, которые, завершив тренинги, начнут свою деятельность в качестве профессиональных саперов. Особенно приятно видеть среди них женщин.

Расширение прав и возможностей женщин означает привлечение к работе всей рабочей силы страны, а использование их способностей — лучший способ решить любую проблему. Ваша работа поможет вынужденным переселенцам быстрее и безопаснее вернуться в свои дома. Наконец, и самое главное, ваша работа предотвратит травмы и спасет жизни», — отметил дипломат.

Посол подчеркнул, что Соединенные Штаты привержены поддержке гуманитарной деятельности по разминированию, направленной на наращивание технического потенциала организаций по разминированию и очистке от смертоносных мин и неразорвавшихся боеприпасов:

«Мы с нетерпением ждем того дня, когда территория Азербайджана будет очищена от мин, и мы рядом с Азербайджаном в достижении этой цели».