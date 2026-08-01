Посольство США в Иерусалиме опубликовало сегодня на своем сайте предупреждение, в котором рекомендует американцам, находящимся в регионе, «рассмотреть возможность отъезда или быть готовыми покинуть регион в случае дальнейшей эскалации.

В связи с возросшей напряженностью на Ближнем Востоке обстановка в сфере безопасности остается сложной, и нельзя исключать внезапной эскалации.

Гражданам США, находящимся на Ближнем Востоке, рекомендуется соблюдать повышенную осторожность и проявлять особую бдительность. Им также следует быть готовыми к отмене авиарейсов, периодическому закрытию воздушного пространства и возможным перебоям в транспортном сообщении. Некоторые авиакомпании региона отложили возобновление полетов по ранее запланированным маршрутам, другие отменили часть рейсов. Американцам, находящимся в регионе, рекомендуется рассмотреть возможность выезда или быть готовыми покинуть его в случае дальнейшей эскалации», — говорится в сообщении посольства. Интересно, что в тексте, обращенном к американцам, находящимся в Израиле, не идет речь о специфических угрозах в нашей стране, а о ситуации во всем регионе. И тут же гражданам США рекомендуют проверить статус рейса на сайтах аэропортов в Тель-Авиве и Хайфе.

Это предупреждение практически дословно совпадает с аналогичными сообщениями, опубликованными сегодня посольствами США в Иордании и ряде других стран региона. Главный новый акцент — рекомендация американским гражданам заранее подготовиться к возможному отъезду, если ситуация на Ближнем Востоке ухудшится.

Посольство США в Багдаде и Генконсульство в Эрбиле в субботу призвали американских граждан, находящихся в Ираке, сохранять повышенную бдительность и рассмотреть возможность выезда с Ближнего Востока либо быть готовыми покинуть регион в случае дальнейшей эскалации.

В опубликованном предупреждении говорится, что возможны отмены авиарейсов и закрытие воздушного пространства. Отмечается, что Иран и поддерживаемые им группировки могут нанести удары по американским интересам.

Дипломатическая миссия США в Ираке продолжает работу, однако остается в режиме обязательного сокращения персонала , при котором часть сотрудников и членов их семей была эвакуирована по распоряжению Госдепартамента.

До этого подобное сообщение опубликовало посольство США в Иордании.

Тем временем командующий силами США в Европе Алексус Гринкевич направил в Пентагон конфиденциальное предупреждение, в котором сообщил, что имеющихся сил ВМС США недостаточно для продолжения защиты Израиля от иранских баллистических ракет при сохранении способности одновременно обеспечивать оборону территории США.

Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников. По данным издания, речь идет прежде всего о нехватке эсминцев с системой противоракетной обороны Aegis, которые используются для перехвата иранских баллистических ракет. (israelinfo.co.il)