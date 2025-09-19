Экс-президент США Барак Обама выступил с комментариями в защиту телеведущего Джимми Киммела, подвергшегося критике со стороны действующего главы государства Дональда Трампа. Бывший американский лидер опубликовал заявление на своей странице в социальной сети X.

Он отметил, что свобода выражения мнений должна защищаться вне зависимости от того, каких политических взглядов придерживается тот или иной человек.

«Будь то Чарли Кирк или Джимми Киммел, сторонники MAGA или их оппоненты, свобода слова остается ключевым принципом демократии», — подчеркнул Обама.

По его словам, нынешняя администрация США прибегает к давлению на СМИ. Экс-президент выразил уверенность, что власти угрожают компаниям неприятными последствиями в случае отказа уволить неугодного им журналиста или комментатора. Подобное вмешательство в работу медиа представляет реальную угрозу для демократических институтов, написал бывший американский лидер.

«Это именно та форма государственного давления, от которой должна защищать Первая поправка», — добавил он.

Обама призвал СМИ вместо того, чтобы идти на уступки, проявлять больше стойкости при отстаивании своей независимости.