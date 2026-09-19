Власти Сингапура в этом месяце запустили пятилетнюю национальную кампанию, которая должна вернуть гражданам привычку читать. Участники регистрируют время за чтением на государственном сайте и получают виртуальные баллы, обмениваемые на деньги.

За сеанс от 15 минут начисляют 20 монет, но для выплаты в 1 сингапурский доллар (около $0,8) нужно накопить 1 тыс. монет. В день засчитывают один сеанс. Программа пока пилотная и будет дополняться по отзывам.

Глава Национального библиотечного совета Мелисса Там заявила, что короткие материалы помогают оставаться в курсе событий, но именно чтение длинных текстов развивает внимание, критическое мышление и воображение. «В конечном счете мы хотим видеть нацию читателей, которые любознательны, вдумчивы, проницательны и способны ориентироваться во все более сложном мире»,— заявила она.

Кампания идет на фоне глобального падения концентрации и распространения думскроллинга — навязчивой привычки листать новостные ленты с акцентом на негатив. Некоторые критики считают, что деньги не могут создать любовь к книгам, другие говорят, что в эпоху отвлечений любой стимул читать полезен.