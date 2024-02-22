Решительно осуждаем необоснованные утверждения, озвученные Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном против Азербайджана в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении в Париже 21 февраля.

Об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана по поводу претензий президента Франции.

Отмечается, что французской стороне совершенно неуместно говорить о правах и безопасности армян, покинувших азербайджанские территории по собственному желанию и без применения насилия, стороне, в течение почти 30 лет не дававшей никаких комментариев относительно нарушения прав азербайджанцев, которые были перемещены со своих территорий и подвергнуты массовым убийствам.

«Вместе с тем, будет полезно, если французская сторона прояснит вопрос, касаясь важности территориальной целостности в рамках Алма-Атинской декларации и определенных карт, почему именно вопреки таким соглашениям французская сторона не выступила против продолжавшейся почти 30 лет армянской агрессии и оккупации азербайджанских территорий, а также удерживания до сих пор Арменией под оккупацией 8 азербайджанских сел.

Вместо критики дестабилизирующей Армении, недопустимо обвинять Азербайджан в принятии непропорциональных ответных мер, и подобные предубеждения должны быть прекращены.

Еще раз заявляем, что коварная политика Франции, направленная на создание новой напряженности в регионе и препятствование миру и стабильности, не даст никаких результатов», — подчеркивается в заявлении МИД Азербайджана.