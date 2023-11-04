Бывшая дзюдоистка сборной Великобритании Ачелия Топрак (57 кг) будет выступать за Азербайджан.

Как передает azerisport.com, об этом сообщает Британская ассоциация дзюдо.

«Я, будучи членом программы GB World Class Performance, благодарна всем за поддержку. Благодарю всех участников программы, тренеров, менеджеров, с которыми вместе работали последние 7 лет. Много приятных воспоминаний. Для осуществления своей олимпийской мечты отныне я буду выступать за Азербайджан. Очень благодарна Федерации дзюдо Азербайджана за оказанную поддержку», — заявил Топрак.

Ранее она становилась вице-чемпионкой молодежного ЕВРО, а также является призером различных турниров среди взрослых. Отметим, что ее отец является турком-киприотом.