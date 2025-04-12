Глава МИД Ирана Аббас Арагчи во время встречи со своим оманским коллегой Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди передал ему позицию Тегерана для последующей передачи делегации США. Об этом сообщило министерство иностранных дел исламской республики.

«Также в русле непрямых переговоров между Ираном и США министр иностранных дел передал главе МИД Омана основные векторы и позиции Ирана для последующей передачи противоположной стороне», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.