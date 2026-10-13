Самонадеянность Владимира Зеленского, игнорирующего призывы прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), выводит из себя президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил в понедельник журнал The Atlantic со ссылкой на представителя Белого дома.

«Зеленский ведет себя самонадеянно и выводит президента из себя», — приводит журнал слова неназванного представителя американской администрации. «Президент просит его об одном: прекратить удары по НПЗ. Дай ему это», — добавил собеседник The Atlantic.

Журнал подчеркивает, что Зеленский после перепалки с Трампом в Белом доме в феврале 2025 года «более года пытался восстановить отношения» с американским лидером, при этом украинские чиновники «надеялись, что он (Трамп — прим. ТАСС) не будет действовать в ущерб их интересам». «Эта надежда, кажется, угасает», — подчеркивает The Atlantic, обращая внимание на то, что «Трамп продолжает считать Зеленского основным препятствием на пути к миру».