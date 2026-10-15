Украина возобновит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Об этом 15 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Financial Times (FT).

«Ограничение (на удары по российским НПЗ. — Ред.) снято. С нас достаточно. Сегодня вечером я сказал своим военным», — заявил Зеленский.

Украинский лидер также подверг критике стремление США заключать экономические договоренности с Россией. В частности, он высказался о соглашении по поставкам российского дизельного топлива.

Кроме того, Зеленский заявил о недовольстве сокращением объема американских разведданных, поступающих украинской стороне, а также ограничениями в работе спутниковой системы Starlink. Он сообщил, что не намерен отказываться от власти.