По меньшей мере 18 человек погибли при обрушении крыши школы в Пакистане. Об этом сообщило издание Express Tribune.

ЧП произошло в четверг, 15 октября, в частной школе. Уточняется, что среди погибших 17 детей и одна учительница. Более 30 пострадавших доставлены в больницу. Причина обрушения крыши пока неизвестна.

До этого стеклянный потолок обрушился на студентов в кафетерии филиала университета Сорбонна в Париже. Свидетели описали ситуацию как «настоящий хаос» — в этот момент в кафетерии было необычно много людей из-за отмены занятий ради запланированного в холле университета концерта.

Позже выяснилось, что политические активисты забрались на стеклянную крышу над холлом, чтобы развернуть протестный баннер. Конструкция не выдержала веса людей и обрушилась. Как сообщила администрация вуза, в результате обрушения два студента получили травмы. Полиция начала официальное расследование причин обрушения.