Мать рэпера Navai (настоящее имя — Наваи Бахман оглы Бакиров) Айнур Бакирова заявила, что ситуацию с задержанием исполнителя с наркотиками якобы уже решили. Об этом сообщает портал Super.

«Боже мой, какой он и наркотик, его подставили, он вообще не занимается этим, как это может так? Господи, так кто же его подставил, мой сын, у него концерт скоро. Не может быть так, я точно говорю, не может быть так. Я еще подумала, почему остановили концерт», — сказала женщина.

Она также рассказала, что вышла на связь с командой сына. По словам Бакировой, ее убедили, что поводов для паники нет.

Силовики обнаружили наркотики у Navai 14 октября на въезде в Казахстан. Он должен был выступить с концертом в Астане. Служебная собака по кличке Атлас нашла запрещенные вещества в машине, где помимо рэпера находились еще три человека, включая водителя.

Позже Telegram-канал Baza, ссылаясь на МВД республики, написал, что Navai признался на допросе, что приобрел наркотики в Бишкеке.

На КПП «Кордай», где задержали музыканта, также рассказали, что в борсетке его менеджера нашли около 10 граммов запрещенных веществ. В ближайшее время суд определит меру пресечения для рэпера.

Navai может грозить до пяти лет тюрьмы за контрабанду наркотиков в Казахстане.