Страны ЕС пытаются упростить своим компаниям конкуренцию со Starlink. В 2027 году ЕС планирует перераспределить полосу частот 2 ГГц для спутниковой связи. Компания Илона Маска тоже претендует на эти частоты. Но во вторник министры связи стран блока обсуждали предложение, призванное отдать предпочтение европейским операторам, сообщило Politico.

В рамках инициативы Deutsche Telekom, Orange, Vodafone и Telefonica объединят усилия, чтобы обеспечить себе доступ к этим важным частотам. Еврокомиссия рассматривает новую процедуру распределения, которая позволит зарезервировать частоты именно для европейских компаний.

В Европе уже несколько лет идут разговоры о необходимости создать надежных конкурентов Starlink. Потребность в этом несколько раз становилась очевидна также в Украине, когда Маск или США ограничивали возможности ВСУ. Эта проблема вновь проявилась в среду, когда скорость связи стала падать: сначала при превышении дронами, которые ею пользуются, скорости 160 км/ч, а затем – и 60 км/ч.

По мнению некоторых украинских чиновников, разговаривавших с Financial Times, SpaceX могла ввести эти ограничения по просьбе администрации Дональда Трампа. Тот раскритиковал Владимира Зеленского за удары по российским НПЗ, в то время как американский президент договорился с Владимиром Путиным о поставках дизеля в США и объявил об «энергетическом перемирии» (к которому Москва так и присоединилась).

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский даже написал в X, соцсети Маска: