В связи с соответствующим решением Наблюдательного совета TƏBIB от 19 июля 2023 года, согласно приказу исполнительного директора TƏBIB, начат процесс поэтапной ликвидации штатных единиц станций скорой и неотложной медицинской помощи юридического лица публичного права «Бакинская городская станция скорой и неотложной медицинской помощи», юридического лица публичного права «Автобаза скорой помощи» и других медицинских учреждений, находящихся в подчинении TƏBIB, и их поэтапного объединения в новосозданное юридическое лицо публичного права «Республиканский центр скорой медицинской и неотложной помощи», сообщили в TƏBIB.