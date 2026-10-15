В Баку состоялась экспертная встреча в области поисково-спасательной деятельности в соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества между Министерством обороны Азербайджана и Генеральным штабом Вооруженных сил Италии на 2026 год.

Об этом сообщает # со ссылкой на Министерство обороны.

Для участия во встрече в страну прибыла группа военнослужащих Вооруженных сил Итальянской Республики.

В рамках визита гости посетили базу ВВС Азербайджана, где ознакомились с авиационной техникой и летными средствами, состоящими на вооружении, а также с повседневной деятельностью военнослужащих и условиями несения службы.