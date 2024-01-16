Продолжаются поисково-спасательные работы в связи со вчерашним взрывом в цехе в Бинагадинском районе Баку.

Об этом в ответ на запрос АПА сообщили в пресс-службе МЧС.

Сообщается, что в настоящее время на месте взрыва и пожара ведутся поисковые работы с привлечением обученных собак кинологической группы Службы спасения особого риска МЧС.

Отметим, вчера в цехе, расположенном на улице А.Кунанбаева, произошли взрыв и пожар.

В результате происшествия спасатели из-под завалов спасли 3 человек, 24 человека получили травмы, были обнаружены тела 7 человек.

После взрыв на лечении в медицинских учреждениях TƏBIB находятся 16 человек.

Как сообщили в TƏBIB, состояние троих из 12 человек, находящихся на лечении в Ожоговом центре Медицинского центра им. Н.Нариманова, стабильно тяжелое, состояние остальных оценивается как средней степени тяжести.

Лечение 4 человек продолжается в соответствующих отделениях Клинического медицинского центра. Состояние одного из них стабильно тяжелое, состояние остальных оценивается как средней тяжести.