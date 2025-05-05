Россия и Азербайджан обсуждают возможность возобновления деятельности Русского дома в Баку. Об этом заявил посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов в интервью YouTube-каналу LIVETVAZ.

«По требованию азербайджанской стороны Русский дом свою деятельность прекратил. Но, как мне кажется, у нас начался позитивный диалог по этому вопросу. Ведется обсуждение также и по вопросу работы агентства Sputnik», — отметил посол. Москва рассчитывает на поиск взаимоприемлемого решения, добавил Евдокимов.

В феврале руководство Россотрудничества приостановило деятельность Русского дома в Баку в связи с требованием МИД Азербайджана принять меры по освобождению помещения в центре города. Поводом для такого требования стало отсутствие у Русского дома в Баку регистрации в качестве юридического лица, что необходимо по местному законодательству. Кроме того, 24 февраля пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде сообщил, что представительство медиагруппы «Россия сегодня» в Азербайджане (Sputnik Азербайджан) прекратило деятельность.