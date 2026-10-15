Между Азербайджаном и Китаем обсуждены вопросы расширения сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, энергетики, транспорта и логистики, а также роль Среднего коридора в укреплении региональных и межрегиональных связей.

Обсуждения состоялись в ходе встречи министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Китая Ван И, который находится в Баку с рабочим визитом.

Встреча состоялась в рамках визита главы МИД Китая для участия в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), проходящем под председательством Азербайджана.

Министры подчеркнули, что высокий уровень диалога, взаимное доверие и дружба между народами являются основными движущими силами двусторонних отношений. Стороны высоко оценили динамичное развитие всеобъемлющего стратегического партнерства, установленного в 2025 году.

Отмечено, что важные договоренности, достигнутые в ходе государственного визита Президента Азербайджана в Китай, создают прочную основу для расширения двусторонних связей. Также отмечено, что в 2027 году будет отмечаться 35-летие установления дипломатических отношений между двумя странами.

Стороны выразили приверженность продолжению взаимной поддержки в рамках ООН, СВМДА и других международных площадок.

Министры обменялись мнениями о ситуации в сфере региональной безопасности и последних событиях, подчеркнув важность постоянного диалога, дипломатических контактов и многостороннего сотрудничества для решения существующих проблем.

Дж.Байрамов проинформировал коллегу о мирном процессе с Арменией, а также о восстановительных и реконструкционных работах, проводимых Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях в постконфликтный период.