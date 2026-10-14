Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Азербайджан для участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Самолет главы российской дипломатии приземлился в аэропорту Баку, передает корреспондент ТАСС.

В МИД РФ сообщили, что на мероприятии будут рассмотрены вопросы дальнейшего развития СВМДА. Кроме того, участники встречи обменяются мнениями по актуальным международным и региональным сюжетам.

Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии является многонациональным форумом для решения ключевых региональных проблем и развития сотрудничества между государствами-участниками.