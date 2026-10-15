Лаосская Народно-Демократическая Республика присоединилась к СВМДА в качестве государства-члена.

Как сообщает Trend, вопрос об этом включен в повестку 7-го Саммита СВМДА.

Этот вопрос поддержали государства-члены.

Отметим, что в Баку под председательством Азербайджана проходит VII Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

На саммите рассматривается прогресс, достигнутый с начала трансформации СВМДА в 2022 году, а также итоги председательства Азербайджана, направленного на укрепление организации и развитие практического сотрудничества между государствами-членами.

В мероприятии принимают участие главы государств и правительств, а также делегации государств-членов и государств-наблюдателей СВМДА, организаций-наблюдателей и партнерских структур.

Саммит предоставляет возможность обсудить вопросы развития диалога и укрепления доверия между государствами-членами в сложной международной обстановке, характеризующейся обострением межгосударственных противоречий, в том числе в Азии, вспышками конфликтов и появлением новых очагов напряженности.

В период председательства Азербайджана в 2024–2026 годах, проходившего под девизом «Более сильное СВМДА: связанность, цифровизация и устойчивый рост в Азии», организация содействовала развитию диалога и ориентированного на результат сотрудничества.

Ожидается, что главным политическим документом саммита станет Бакинская декларация. В ней будет отмечена роль Азербайджана в качестве председателя СВМДА, а также отражены инициативы, выдвинутые и мероприятия, проведенные за два года по различным направлениям.

В декларации также будут закреплены конкретные положения, касающиеся укрепления международного порядка и противодействия рискам в военно-политической, экономической и экологической сферах.

Особое внимание в Бакинской декларации будет уделено поощрению толерантности и межцивилизационного диалога, продвижению науки, образования и инноваций в интересах безопасности и благосостояния, а также возможностям и рискам, связанным с развитием искусственного интеллекта.

Помимо Бакинской декларации, на саммите планируется принять отдельное заявление по вопросам охраны труда и техники безопасности.