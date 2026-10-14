Бывший глава Общей службы безопасности Израиля (ШАБАК) Ронен Бар подал в суд иск о клевете против премьер-министра Биньямина Нетаньяху, потребовав компенсацию в размере 3 миллионов шекелей. Поводом для иска послужила публикация главы правительства в социальной сети X от 28 сентября, в которой Нетаньяху обвинил экс-руководителя спецслужбы в сокрытии критически важной разведывательной информации перед атакой ХАМАСа 7 октября 2023 года, сообщив об «ошибках и уголовных преступлениях» со стороны Бара.

В исковом заявлении Ронен Бар утверждает, что премьер-министр пытается переложить на силовиков собственную ответственность за стратегический провал. Экс-глава ШАБАКа подчеркнул, что «как руководитель службы несет ответственность за провал разведки» и потому добровольно ушел в отставку, однако категорически отвергает обвинения в умышленном замалчивании угроз, указывая, что цифровые логи командного центра спецслужбы фиксируют передачу экстренных сводок военной канцелярии премьера начиная с 03:03 ночи перед вторжением.

В рамках судебного процесса Ронен Бар намерен добиться принудительного раскрытия секретных документов, протоколов заседаний и графиков встреч Нетаньяху, которые, по его словам, докажут, что руководство страны регулярно получало доклады о подготовке нападения. Экс-глава ШАБАКа утверждает, что начиная с ноября 2022 года Бар практически еженедельно предупреждал главу правительства о неизбежной многофронтовой эскалации с упором на сектор Газа и период осенних еврейских праздников, а также лично представлял планы по ликвидации лидеров ХАМАСа Яхьи Синвара и Мухаммеда Дейфа, которые Нетаньяху последовательно отклонял ради «политической тишины любой ценой».

В иске Бар пояснил, что три года ожидал создания независимой государственной следственной комиссии, но саботаж ее формирования со стороны властей и «разнузданная кампания подстрекательства» вынудили его обратиться в суд. «В отсутствие государственной комиссии по расследованию правда будет раскрыта в суде», – цитируют исковое заявление Ронена Бара ведущие израильские СМИ.