«Как член делегации Национального Собрания в МПА СНГ, я должна была принять участие в работе заседания, в повестку которого включено 16 вопросов. Однако мне не разрешили въезд в Российскую Федерацию, аргументировав это тем, что мой въезд туда запрещен. По какой причине — неизвестно», — отметила Бадалян.