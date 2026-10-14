Депутата от правящей фракции «Гражданского договора» Лусине Бадалян не впустили в Россию.
В своих соцсетях она написала, что 14 октября планировала вылететь в Санкт-Петербург для участия в очередном заседании постоянной комиссии Межпарламентской ассамблеи СНГ по социальной политике и правам человека, которое должно было состояться завтра.
«Как член делегации Национального Собрания в МПА СНГ, я должна была принять участие в работе заседания, в повестку которого включено 16 вопросов. Однако мне не разрешили въезд в Российскую Федерацию, аргументировав это тем, что мой въезд туда запрещен. По какой причине — неизвестно», — отметила Бадалян.
По ее словам, это странная и тревожная ситуация, когда члену парламентской делегации не разрешают выехать в штаб-квартиру международной парламентской организации для выполнения своих официальных обязанностей и участия в работе комиссии.
Как сообщают армянские СМИ, Бадалян ранее неоднократно выступала с антироссийскими заявлениями. В частности, она высказывалась против вещания в Армении российских телеканалов, называя их «угрозой национальной безопасности».