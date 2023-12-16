Депутату Керецковского сельсовета Закарпатской области Украины Сергею Батрину, взорвавшему гранаты во время заседания, предъявили официальные обвинения. Об этом сообщается в Telegram-канале Службы безопасности Украины (СБУ).

В материале говорится, что следователи СБУ квалифицируют подрыв трех боевых гранат во время заседания Керецковского сельского совета в Закарпатье как террористический акт, приведший к тяжелым последствиям. Сергея Батрина обвинили по части 2 статьи 258 («Террористический акт») Уголовного кодекса Украины.

Представители СБУ также сообщили, что Батрин находится под наблюдением врачей и охраной. Впоследствии ему изберут меру пресечения. Кроме того, следователи провели обыск в квартире депутата, где обнаружили, предположительно, предсмертную записку, содержание которой изучается.

В ведомстве уточнили, что в результате совершенного 15 декабря взрыва пострадали 23 человека, включая подозреваемого, — 16 мужчин и 7 женщин в возрасте от 28 до 68 лет. Они получили телесные повреждения разной степени тяжести, у большинства диагностировали осколочные ранения.