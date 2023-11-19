В Азербайджане подходящие для выращивания граната условия, потому мы можем выращивать их в достаточном количестве и для внутреннего рынка, и на экспорт. Но в этом году стоимость гранатов покупателей не радует, начинаясь в среднем от 1,5 за килограмм. В некоторых торговых точках цена достигает 5-6, а то и 8 манатов за кило. В чем причина таких цен?

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев заявил #, что в этом году урожайность гранатов резко снизилась – виной тому дождливая погода. Климат меняется и не всегда в благоприятную для сельского хозяйства сторону. Дефицит приводит к росту стоимости. По его словам, есть и такой момент как микромонополия, и если фруктов будет очень много, то и цена на них упадет, что не всем выгодно.

«Нужно увеличить площади под гранатовые сады и их урожайность, а для этого нужны комплексные меры, в том числе закупка хороших удобрений. Если пустить все на самотек, эта отрасль не будет нормально развиваться. Гранаты станут менее доступны собственным гражданам, и мы потеряем возможность их экспортировать. Как бы мы ни искали другие рынки сбыта – российский останется основным и ни в коем случае нельзя его терять. Например, в некоторых странах, скажем, в Японии, другие вкусовые предпочтения и там пользуются спросом иные фрукты. В Европе есть свои гранаты в южной части. Если нам нечего будет экспортировать или в малых количествах, наше место в России быстро займут другие страны, в частности Египет. У нас растет более 60 сортов граната и вкусовые качества плодов высокие, так что нам есть что предложить, главное, правильный подход», – подчеркнул он.

По его словам, не надо забывать и о глубокой переработке. И это касается не только плодов, из которых изготавливают, например, различные соусы и вино. Из граната можно получать множество продукции, в том числе природную краску из кожуры, раньше именно ею часто красили нити для ковров.Н.Агаев считает, что можно было бы изготавливать такой экологичный краситель в промышленном масштабе.

Экономист Асиман Гулиев в свою очередь отметил, что на мировом гранатовом рынке есть крупные производители, такие как Тунис, Марокко, Израиль, которые каждый год производят и экспортируют порядка 30 тысяч тонн граната. На Кавказе на гранате специализируется еще и Грузия, Россия (Дагестан), Средняя Азия. Также ЮАР, Аргентина, Австралия, Перу производят гранаты. В Азербайджане тоже с каждым годом гранатоводство набирает обороты и по большей части оно развито в Центральной Аранской экономической зоне.

«Один из самых урожайных – Кюрдамирский район, где на 400 га было посажено 200 тысяч гранатовых деревьев. Большое количество граната выращивается также в Гейчае, где в начале ноября после четырехлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса, состоялся красочный фестиваль, посвященный этому плоду. Сбор граната на сегодняшний день продолжается, поэтому неизвестны точные цифры за этот год. Его выращивание очень выгодно, ведь эти плоды успешно экспортируют. По данным Государственного таможенного комитета в январе- апреле 2023 года Азербайджан экспортировал 6208 тонн граната на сумму почти 9 миллионов долларов. Это в 4 раза больше в количественным отношении и более, чем в 3 раза по стоимостному выражению по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доход от экспорта граната за 2022 год увеличился на 8% по сравнению с 2021 годом. В прошлом году было экспортировано 24 тысячи тонн граната. В прошлом году 85% экспорта этой культуры пришлось на долю России. В этом году начали собирать гранат и на освобожденных территориях. Так, в Агдамском районе был собран урожай и реализовано 133 тонны продукции, из которых 16 тонн отправлено на экспорт в Сингапур, Канаду, Россию. Это продукция гранатовых садов ООО «Азершекер», разбитых на данной территории», – поделился А.Гулиев.

По его словам, многие азербайджанские фермеры, занимающиеся выращиванием гранатов, организовали свою работу на высоком уровне. Им удается не только собрать большой урожай, но и сохранить продукт, чтобы сохранить его в межсезонье, что привело к резкому увеличению экспорта данной культуры.

«В этом успехе заслуга и производителей, и грамотная аграрная политика нашего государства, которое создало благоприятные условия для хранения сельскохозяйственной продукции. Государство субсидирует производство гранатов. С 1 сентября 2022 года по 31 мая 2023 года выдавались посадочные субсидии в размере 3000 манат на каждый гектар интенсивных гранатов садов. Это тоже дало толчок в развитии данных хозяйств. Посадка одного 1 га гранатовых плантаций обходится в среднем от 4 до 7 тысяч манат. С каждой новой плантации можно получить 170-180 тонн готовой продукции. Рентабельность в этом случае составляет более 50%. Но в этой сфере есть и проблемы, которые нужно решать. Надо создать правильную среду для их выращивания. Дело в том, что гранатовые саженцы любят определенный климат – солнце, не особо требовательны к воде, но они плохо переносят ветреную погоду и дожди. И этот фактор надо учитывать», – подчеркнул экономист.