Вопреки ожиданиям многих аналитиков, посчитавших, что недавний банкопад в США заставит Федрезерв смягчить денежную политику, американский центробанк продолжил поднимать свою учетную ставку.

ФРС США на очередном заседании повысила базовую ставку на 0,25 процентного пункта, до 4,75-5% годовых. По итогам восьмого за год повышения сейчас ставка находится на максимально высоком уровне с 2006 года, когда она достигала 5,25% годовых. В своем заявлении регулятор подчеркнул, что в долгосрочной перспективе продолжает стремиться к инфляции в 2%, а значит, ужесточение денежно-кредитной политики продолжится. Что же касается череды банковских банкротств, масштаб последствий этого неясен, говорится в заявлении, однако в целом американская банковская система устойчива.

В прошлый четверг четыре крупнейших американских банка за день лишились $52,4 млрд рыночной стоимости. Инвесторы начали распродавать акции JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup и Wells Fargo, чем спровоцировали дальнейшее снижение цен. Это случилось на фоне новостей о проблемах калифорнийского банка Silicon Valley Bank, работающего с технологическими стартапами. Однако же ровно через неделю американский регулятор положил начало новым разрушительным процессам, которые должны удержать позиции доллара и волну инфляции. О том, как это скажется на азербайджанской валюте, крепко привязанной к доллару и дешевеющей на этом фоне нефти, рассуждают в местных экономических кругах.

Сейчас процентная ставка в США поднялась на самый высокий уровень с 2007 года, комментирует ситуацию для # депутат и эксперт Вугар Байрамов:

«ФРС аргументирует свое решение гораздо более высокой, чем ожидалось, инфляцией в США. Годовая инфляция в стране составила 6 процентов – она хоть и замедлилась к уровням прошлого года, но все еще далека от 2-процентного целевого ориентира. Однако последовательное ужесточение денежно-кредитной политики сопровождается разрушительными процессами в кредитно-финансовой сфере страны. Но это, похоже, не остановит политику Федрезерва по стабилизации потребительских цен».

Очередное повышение ставки обернется новой волной подорожания и без того растущих в цене банковских кредитов, продолжил Байрамов: «А ведь только за последний год процентные ставки по автокредитам выросли с 3,86 до 6,48 процентов, годовая процентная ставка по кредитным банковским картам увеличилась с 16 до 20 процентов, а студенческие кредиты подорожали с 3,73 до 4,99 процентов. Так что, призванные стабилизировать потребительский рынок решения ФРС ударили по финансовой сфере. Растет нехарактерная для США волатильность банковского сектора, а это чревато ростом токсичных активов».

Если же отвлечься от заморских проблем и обратиться к собственным, укрепление доллара на мировых рынках оказывает, как минимум, психологическое воздействие на региональные валюты. «На аукционах, организованных Центральным банком Азербайджана в начале года, спрос на доллары был низким, — поясняет он. – Сейчас же ее покупают активнее, спрос на инвалюту заметно вырос. Поскольку значительная доля спроса покрывается Государственным нефтяным фондом, количество выставляемых им на аукционах долларов будет иметь решающее значение. Курс валюты будет зависеть от позиции по этому вопросу Центробанка страны, поскольку регулятор сохраняет за собой возможность прямого вмешательства в этот процесс».

Связь крепкий доллар – дешевая нефть прослеживается особенно остро на фоне событий последних дней. Неслучайно аналитики крупнейшего американского банка Goldman Sachs пересмотрели на днях свой прежний прогноз о росте цен на нефть до 100 долларов за ближайшие 12 месяцев, информирует Bloomberg. Цены на нее рухнули.

По словам экономиста Натига Джафарли, мировые процессы не окажут прямого влияния на Азербайджан, разве что через удешевление главного экспортного ресурса страны — нефти:

«У нас нет нормального банковского сектора, нет и фондового рынка, — комментирует он. – Курс национальной валюты жестко регулируется Центробанком, и вся система завязана на углеводородном экспорте. Поэтому глобальные катаклизмы не будут иметь прямого воздействия на республику, но косвенно мы почувствуем западное крушение, поскольку оно отражается в стоимости нефтяного экспорта. Если падение нефти на мировых рынках будет значительным, в Азербайджане обязательно прочувствуют все его последствия».

После решения ФРС повысить ставку мировые цены на нефть в четверг утром пошли на снижение. Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,82% — до 76,06 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 1,03%, до 70,17 доллара.