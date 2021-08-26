Цены на продукты — всегда животрепещущая тема, а этим летом они как-то особенно беспокоят, особенно, если речь о хлебе. Колебания мировых цен на пшеницу происходят с явно повышательным трендом. Основная причина подорожания – ухудшение прогнозов по урожаю зерновых по всему миру: от Латинской Америки, до США, Европы и России.

По мнению специалистов, подорожание пшеницы станет новым инфляционным фактором в мире, и наша страна вряд ли станет исключением. Глобальное подорожание не обошло стороной Россию, а местный рынок за последние годы увеличил и без того весомую долю российского импорта этого злака. Впрочем, зависимость от импорта российского злака сказалась на нашем рынке в феврале текущего года, когда вслед за ростом экспортных цен в сегменте российского импорта в местной розничной торговой сети повысилась стоимость хлеба и муки.

За один только месяц в розничной торговой сети мешок муки весом 50 кг поднялся в цене с 24-х до 28 манатов (15%). Накануне, почти в унисон с решением правительства о субсидировании производителей муки, подскочили цены на хлебобулочный ассортимент прилавков примерно на 15 – 20% в зависимости от производителя и вида хлеба. Стоимость так называемого «заводского» круглого хлеба осталась прежней – 50 гяпиков. Однако вес изделия продолжил снижаться. По словам опрошенных нами покупателей, заводской хлеб теряет в скудном весе, свойства и вкусовые его качества с каждым днем ухудшаются. Словом, хлеб на наших прилавках дорожает скрыто и явно.

Рост цен на зерновые из России оказал непосредственное влияние на местный рынок. При этом повышение цен охватило не только импортируемое российское зерно и крупы, но также себестоимость продукции сферы животноводства, где кормовая база зависит от импорта в том числе и российского зерна. И в первую очередь пострадали отечественные птицекомплексы, поскольку там себестоимость продукции зависит на 70% от дорожающих кормов.

На этот раз ситуация повторяется – экспортные цены на российскую пшеницу на прошлой неделе выросли вслед за мировыми на фоне опасений за новый урожай, сообщает Reuters. Сообщается, что рост цен на пшеницу продолжился после очередных пересмотров прогнозов по урожаю зерновых. В частности, в «СовЭкон» теперь ожидают, что в РФ будет собрано 76,2 млн т пшеницы, что на 0,2 млн т меньше предыдущего прогноза. Отмечается, что прогноз пересмотрен на фоне низкой урожайности яровой пшеницы в Поволжье и в центре, что стало следствием жаркой и сухой июльской погоды. Эксперты считают, что «единственной неизвестной переменной в настоящее время является урожайность в Сибири и на Урале, где уборка яровой пшеницы еще не началась».

Между тем Минсельхоз США прогнозирует резкое снижение урожая пшеницы в России по сравнению с прошлым годом. Так, в середине августа американское ведомство, регулярно отслеживающее ситуацию как на мировом рынке зерна, так и в отдельных регионах, существенно снизило оценку урожайности в России. В прошлом году подобная ситуация привела к введению экспортных квот, была введена плавающая экспортная пошлина (зерновой демпфер), где ставка зависит от мировых цен. В то же время ожидания сравнительно низкого урожая серьезно подталкивают вверх мировые цены на пшеницу и другие культуры, и так находящиеся исключительно высоко. В августе биржевые цены на российскую пшеницу вплотную приблизились к $300 за тонну, а американские и французские сорта эту отметку преодолели. Это очень много: в последний раз на таком уровне цены находились в 2012 году. Средний же исторический показатель колеблется в диапазоне от $130 до $180 за тонну.