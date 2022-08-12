Мировые цены на пшеницу падают, дешевеет экспорт с основного рынка поставок – России. В Азербайджане тем временем участились информационные вбросы о возможном подорожании муки. Чем они обусловлены – пока неясно.

По данным ряда СМИ, поступают жалобы из регионов о дефиците муки. Жители Мингячевирского района, Огузской области рассказали Yeni Müsavat, что не могут купить муку в магазинах. Продукт раскупают, да так, что его даже заказывают заранее и продают не больше одного мешка в одни руки. «Количество граждан, жалующихся на нехватку муки в регионах, увеличилось и в социальных сетях, — пишет издание. — Некоторые говорят, что предприниматели намеренно создают искусственный «дефицит», чтобы поднять цены».

Официальной реакции на эти слухи пока не последовало, однако в среде местных аналитиков и на медийных площадках вовсю обсуждают грядущий осенний рост цен на муку. И это притом, что пока каких-либо причин для подорожания незаметно. Напротив, внутренние и экспортные цены на пшеницу и зерно в России упали до февральских значений. Именно оттуда поставляется в нашу страну львиная доля всей импортируемой пшеницы. Рекордные урожаи хлеба в соседней стране, перерасчет экспортных пошлин в рубли, а также спад цен на мировых рынках удешевили поставки российской пшеницы в Азербайджан.

При этом завозится в республику преимущественно более дешевая пшеница четвертого класса. Цены на нее в России понизились до 14 тыс. рублей (229,9 долларов) и продолжают падать, а экспортная пошлина при переводе в рубли упала с прежних 147 долларов и колеблется в пределах 5 тыс. рублей. По данным Государственного таможенного комитета, средняя стоимость импортируемой в страну мягкой пшеницы по итогам пяти месяцев этого года составляла 350,5$/т или 595,9АЗН/т.

О том, что в нашу страну завозится российский злак четвертого класса, отечественные специалисты говорят не первый год. Недавно эту информацию подтвердил местному изданию Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский, сообщивший, что из всего многообразия предложения сортов азербайджанский бизнес заключает договора на закупку именно этого дешевого злака.

«Цены на зерновые отыграли политическую нестабильность, сейчас они падают, — сообщил глава союза. — У нас хороший урожай и большие запасы, потому и оснований для подорожания никаких нет. Параметры прошлогоднего роста с российской стороны заключались в пошлинах, выросших тогда с $60 до $147. Не знаю, как это выглядело в Азербайджане, но для вашей страны нет логистических и прочих проблем, а зерновых в России достаточно. Единственная помеха – пошлины и квоты, но квоту в прошлом сезоне даже не выбрали».

С падением закупочных цен следовало ожидать удешевления муки на внутреннем рынке, но этого не произошло.

По мнению экономистов, повышение цен на муку и хлеб крайне нежелательно. Во избежание подорожания на внутреннем рынке из-за внешних ценовых реалий подготовлена программа импортозамещения, стартует экспериментальный проект субсидирования отечественных производителей продовольственной пшеницы. Кроме этого, Кабинет министров повысил закупочную цену на продовольственную пшеницу местных хозяйств до 580 манатов ($341,7) за тонну. Новая ценовая планка, говорится в заявлении правительства, учитывает расходы производителей, а само решение должно повысить самообеспеченность злаком, простимулировав аграриев на его производство.

Однако данные о количестве получаемой Государственным зерновым фондом от селян пшеницы отсутствуют в широком доступе. Специалисты отмечают, что запасы фонда формируются преимущественно за счет импорта. Впрочем, даже при наличии этого фонда, располагающего 750 тыс. тонн запасов, ценовая ситуация на внутреннем рынке пшеницы не гарантирована от внешних рисков.