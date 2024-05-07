Россия в случае реализации угроз Лондона об ударах Киева британским оружием по территории РФ имеет право на удар по британским объектам на Украине и за ее пределами.
Как сообщает #, об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Если подобный сценарий будет реализован, то наша страна, Российская Федерация, оставляет за собой право отвечать соответствующим образом, то есть использовать в качестве цели британские объекты, находящиеся как на территории Украины, так и за ее пределами, — военные объекты, вооружения и так далее», — отметила дипломат.