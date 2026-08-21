Израиль считает, что мог нанести удар по турецким военнослужащим на сирийской авиабазе без риска вмешательства НАТО. Об этом 20 августа сообщило издание Israel Hayom.

Израиль после изучения положений 5-й статьи договора НАТО о коллективной обороне пришел к выводу, что членство Турции в альянсе не обеспечивает ей защиту на территории Сирии.

По данным издания, Израиль нанес удар по сирийской авиабазе Абу-Духур, чтобы уничтожить ее инфраструктуру до предполагаемого прибытия туда турецких солдат. В случае размещения на базе турецких военных атака могла бы привести к потерям среди них, ответным действиям и вмешательству США.

Уточняется, что, согласно израильской позиции, такой удар не должен был повлечь вмешательство всего альянса НАТО, поскольку международный договор защищает территорию Турции, а турецкие войска не переносят эту защиту на территорию Сирии.

«Турецкий солдат меняет цену падения каждой последующей израильской бомбы. Но он не решает, упадет ли она вообще», — сказано в публикации.