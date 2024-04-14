Военно-политический кабинет Израиля обсудит возможность удара по ядерным объектам Ирана в ответ на ракетную атаку минувшей ночью, сообщает Ynet.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант и бывший глава военного ведомства Бени Ганц планируют начать обсуждение ответных мер в отношении Ирана.

По данным телеканала Al Mayadeen, ВВС Израиля нанесли ракетные удары по окрестностям города Баальбек в Ливане. Удар пришелся на объект, принадлежащий военизированной ливанской организации «Хезболла».

Ранее президент США Джо Байден в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что Вашингтон не будет участвовать в наступательных операциях против Ирана.

В свою очередь, высокопоставленные чиновники из администрации президента и Минобороны США сообщили телеканалу NBC, что Вашингтон обеспокоен тем, что Израиль может нанести ответный удар по Ирану, не задумываясь о возможных последствиях.

По данным израильских военных, минувшей ночью Иран выпустил более 170 беспилотников, 120 баллистических и 30 крылатых ракет по территории Израиля. Часть пусков была произведена с территории Ирака и Йемена. Большинство из них были перехвачены. (moscowtimes.ru)