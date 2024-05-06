Российское внешнеполитическое ведомство предупредило посла Великобритании Найджела Кейси об ответных ударах по военным объектам королевства, если Украина применит британское дальнобойное оружие против РФ.

«Кейси был предупрежден, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами», — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Дипломату сообщили, что российская сторона считает свидетельством «серьезной эскалации» слова министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о возможности ВСУ наносить удары британским оружием по территории России.

«Посол был призван задуматься о неизбежных катастрофических последствиях таких враждебных шагов Лондона и незамедлительно самым решительным и недвусмысленным образом опровергнуть воинственные провокационные высказывания главы Форин Офиса», — подчеркнули в российском МИД.

В минувшую пятницу Кэмерон в ходе визита в Киев заявил, что Украина может наносить удары по территории России, используя британское вооружение в рамках самообороны. «Украина имеет на это право. На фоне того, как Россия наносит удары по Украине, вполне понятно, почему Украина чувствует необходимость быть уверенной, что может защитить себя», — сказал министр.

Лондон первым в мае 2023 года передал Киеву дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые имеют дальность полета 250–500 км. Изначально предполагалось, что они будут использованы в ходе контрнаступления ВСУ, в частности для ударов по военным объектам России в Крыму.

Дальность Storm Shadow потенциально позволяет украинской армии наносить удары по многим городам России — под угрозой атак находятся Брянск, Орел, Курск, Воронеж и Белгород. Год назад правительство Великобритании получило от Украины заверение, что ракеты будут использоваться только для атак на объекты на захваченных территориях Украины, говорил источник CNN.

В апреле этого года британский премьер-министр Риши Сунак объявил о предоставлении пакета военной помощи на 500 млн фунтов стерлингов (около $620 млн), в котором будет новая партия Storm Shadow. США, в свою очередь, одобрили военную помощь Украине на $60,8 млрд и тайно поставили Киеву дополнительные дальнобойные ракеты ATACMS с дальностью полета до 300 км. (moscowtimes.ru)