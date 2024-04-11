Иран по двусторонним каналам предупредил администрацию США, что может нанести удар по американским целям, если Вашингтон поможет Израилю избежать наказания за обстрел консульства исламской республики в Дамаске.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал The Intercept.

Он ссылается на сообщение, направленное Ираном в Совет национальной безопасности (СНБ) Белого дома. Как отмечает портал, 9 апреля сотрудник СНБ сказал другим представителям американской администрации, что не хотел бы разглашать информацию о текущих контактах Вашингтона и Тегерана, поскольку официальные дипломатические отношения между странами не установлены.

Как сообщило ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники, США и их союзники утверждают, что ответный удар Ирана по военным и правительственным объектам в Израиле неизбежен. По их утверждениям, это может произойти с применением высокоточных ракет в ближайшие дни. Представители США помогают Израилю обменом разведывательной информацией по этой теме.

Управление по связям с общественностью КСИР 1 апреля проинформировало о гибели семи иранских военных советников в результате удара ВВС Израиля по консульскому отделу посольства Ирана в сирийской столице. Погибли два генерала КСИР и еще пять офицеров.