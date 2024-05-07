В Сети распространили неподтвержденные сообщения о нападении на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана и нескольких других чиновников и гибель нескольких охранников.

В королевской гвардии Саудовской Аравии опровергли подобные слухи и заявили об умышленном разглашении фейков. Об этом говорится в сообщении OSINTdefender и Forex Factory во вторник, 7 мая.

Вечером 6 мая в Сети начали тиражировать сообщения о том, что на вооруженный до зубов конвой безопасности, перевозивший наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана и нескольких других чиновников, было совершено нападение в столице Эр-Рияд. Писали о намерениях убийства и гибели охранников.

«После разговора с несколькими жителями Эр-Рияда и лицом, связанным с полком королевской гвардии Саудовской Аравии; они подтвердили, что «неподтвержденные сообщения», сделанные ранее сегодня вечером о покушении на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, не подтверждаются, сегодня вечером в городе или близ него не было никакого нападения», — говорится в заявлении.